お姉ちゃんの部屋の前での、「健気すぎる」ワンコの行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で23万7000回再生を突破し、「泣けてくる」「お姉ちゃんへの愛情がいっぱい」といったコメントが寄せられています。

【動画：留学に向けて、毎日部屋にこもって勉強していた娘→夜、犬がドアの前に行って…『健気すぎる光景』】

毎日、お姉ちゃんの部屋の前へ

Instagramアカウント「873911.happyday」に投稿されたのは、留学に向けて一生懸命勉強中のお姉ちゃんの部屋の前にいる、チワワの男の子「ルーク」くんのお姿。

お姉ちゃんは夜遅くまで勉強していて、部屋から出てきません。夜は毎日一緒に寝ているほどにお姉ちゃんが大好きだというルークくんは、ドアの前で毎日鳴いていたんだとか。

ドアが閉まったままでも、毎日お姉ちゃんの部屋の前に来ていたというルークくん。久しぶりにドアが開くと、キラキラの瞳でお姉ちゃんを見上げています。

留学前日の夜

そして努力が実り、無事に2年間の留学が決まったお姉ちゃん。留学前日の夜もルークくんとお姉ちゃんは、いつも通り散歩に行ったり一緒に寝たりと幸せな時間を過ごすことができ、ルークくんはたくさん甘えていたのだそう。

荷造りをしているお姉ちゃんにも寄り添い、スーツケースに入ってじっとしていたというルークくん。しばらく離れ離れになることを察していたのでしょうか。そんな健気な行動に胸が締め付けられます。

ルークくんと離れることが寂しいのはお姉ちゃんも一緒です。留学に持っていくスーツケースのカバーと鏡には、なんとルークくんの写真がプリントされているのだそう！ふたりの深い絆に心がほっこりしてしまいます。

来てしまった「出発の日」

お姉ちゃんが留学に行く当日、家族と一緒に空港へお見送りに来ると、ルークくんはずっと寂しげな表情。離れていくお姉ちゃんを、悲しそうにじっと見つめています。

お姉ちゃんが行ってしまった後も、ルークくんはずっと寂しそう。「2年間帰ってこないよ」というママの言葉や切ないルークくんの表情に、思わず涙が出てきてしまいます。

翌日には、お姉ちゃんの抱き枕でお昼寝をしていたというルークくん。2年後、大好きなお姉ちゃんと笑顔で再会できるよう、ルークくんが元気でいられるよう願うばかりです。

投稿には「泣けてくる」「お姉ちゃんへの愛情がいっぱい」「家族と一緒に、2年間乗り切ってね」「寂しかったのね」「健気すぎるよ」「かわいいなぁ」といったコメントが寄せられています。

ルークくんのキュートな日常は、Instagramアカウント「873911.happyday」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「873911.happyday」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。