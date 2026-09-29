藤本洸大＆簡秀吉『修学旅行で仲良くないグループに入りました2』主題歌は引き続きDXTEEN PR映像初解禁
藤本洸大と簡秀吉がダブル主演を務める10月17日スタートのドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました2』（ABCテレビ／毎週土曜25時）の主題歌をシーズン1に引き続き主題歌はDXTEENが担当。主題歌「相思想愛」が入ったPR映像と、キービジュアルが解禁された。
【動画】DXTEENの胸キュンソング「相思想愛」が彩りを添える！ 『修学旅行で仲良くないグループに入りました2』主題歌入りPR映像
本作は、隠木鶉による同名小説を実写ドラマ化した、一軍男子×平凡男子の青春ピュアラブストーリー。シーズン2では、修学旅行をきっかけに恋人同士となった日置と渡会が、勉強合宿や体育祭、そして受験といった高校生活最後のイベントを前に、すれ違いや新たな壁にぶつかりながらも成長していく姿と、リアルな恋の葛藤が描かれる。
ダブル主演の藤本と簡のほか、シーズン1より、クール系イケメン・守崎尚哉を演じる桜木雅哉（原因は自分にある。）、かわいい系イケメン・仲里晴輝を演じる福田歩汰（DXTEEN）、元気系イケメン・堀田颯斗を演じる清水海李も続投する。
そして、シーズン1の主題歌「両片想い」に引き続き、今作もDXTEENが主題歌を担当。タイトルは「相思想愛」に決定した。福田が所属するDXTEENは、6人組のグローバルボーイズグループ。12月9日に発売される本楽曲のコンセプトは“恋の成長”で、想いが通じ合うこと、そしてその恋を育んでいく中で生まれる、“好き”の先にある新たな感情を表現した楽曲に。そんな胸キュンソングが、日置と渡会のピュアな青春ラブストーリーに彩りを添える。
DXTEENの福田は「僕たちDXTEENが、前作に引き続き今作も主題歌を担当させていただけること、本当に心から嬉しく思います」と喜びの声を。
「今回の『相思想愛』は、『両片想い』のその先を描いた歌詞がとても素敵で、イントロから幸せに包まれるようなサウンドで始まる、聴いているだけで自然と笑顔になれるような楽曲になっています。ドラマの物語に寄り添いながら、より一層作品を彩ることができる楽曲だと思うので、劇中のどのタイミングで流れてくるのか、僕たち自身も今からとても楽しみにしています！ DXTEENにしか表現できない“多幸感”たっぷりのラブソングを、ドラマを通してたくさんの方にお届けできたら嬉しいです」と言葉を寄せている。
このたび主題歌「相思想愛」に乗せた1話PR映像を初解禁。新たな旅の始まり、恋人になってからの苦悩や喜びを感じさせるドキドキ感満載の映像が完成した。PR映像は、TVer番組ページや、各SNSにて公開。
なお、10月2日24時24分より、ABCテレビにて『修学旅行で仲良くないグループに入りました2徹底ガイド』が放送される（放送時間変更の場合あり）。
ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました2』は、ABCテレビ（関西ローカル）にて10月17日より毎週土曜25時放送。
【動画】DXTEENの胸キュンソング「相思想愛」が彩りを添える！ 『修学旅行で仲良くないグループに入りました2』主題歌入りPR映像
本作は、隠木鶉による同名小説を実写ドラマ化した、一軍男子×平凡男子の青春ピュアラブストーリー。シーズン2では、修学旅行をきっかけに恋人同士となった日置と渡会が、勉強合宿や体育祭、そして受験といった高校生活最後のイベントを前に、すれ違いや新たな壁にぶつかりながらも成長していく姿と、リアルな恋の葛藤が描かれる。
そして、シーズン1の主題歌「両片想い」に引き続き、今作もDXTEENが主題歌を担当。タイトルは「相思想愛」に決定した。福田が所属するDXTEENは、6人組のグローバルボーイズグループ。12月9日に発売される本楽曲のコンセプトは“恋の成長”で、想いが通じ合うこと、そしてその恋を育んでいく中で生まれる、“好き”の先にある新たな感情を表現した楽曲に。そんな胸キュンソングが、日置と渡会のピュアな青春ラブストーリーに彩りを添える。
DXTEENの福田は「僕たちDXTEENが、前作に引き続き今作も主題歌を担当させていただけること、本当に心から嬉しく思います」と喜びの声を。
「今回の『相思想愛』は、『両片想い』のその先を描いた歌詞がとても素敵で、イントロから幸せに包まれるようなサウンドで始まる、聴いているだけで自然と笑顔になれるような楽曲になっています。ドラマの物語に寄り添いながら、より一層作品を彩ることができる楽曲だと思うので、劇中のどのタイミングで流れてくるのか、僕たち自身も今からとても楽しみにしています！ DXTEENにしか表現できない“多幸感”たっぷりのラブソングを、ドラマを通してたくさんの方にお届けできたら嬉しいです」と言葉を寄せている。
このたび主題歌「相思想愛」に乗せた1話PR映像を初解禁。新たな旅の始まり、恋人になってからの苦悩や喜びを感じさせるドキドキ感満載の映像が完成した。PR映像は、TVer番組ページや、各SNSにて公開。
なお、10月2日24時24分より、ABCテレビにて『修学旅行で仲良くないグループに入りました2徹底ガイド』が放送される（放送時間変更の場合あり）。
ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました2』は、ABCテレビ（関西ローカル）にて10月17日より毎週土曜25時放送。