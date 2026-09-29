京都・平安神宮の隣に新ライブハウス誕生へ “大規模ホールとは異なる”『TOKIO KYOTO（トキオ キョウト）』概要発表
次世代型ライブハウスの運営やアーティスト支援を行うHYPE株式会社（本社：東京都渋谷区）は28日、京都市左京区・岡崎に新ライブハウス『TOKIO KYOTO（トキオ キョウト）』を2027年1月オープンすると発表した。
【写真】京都の新ライブハウス『TOKIO KYOTO（トキオ キョウト）』外観イメージ
同社にとっては、東京・渋谷の「TOKIO TOKYO」に続く拠点となる。平安神宮に隣接する敷地内「京都・時代祭館 十二十二（トニトニ）」の2階に入り、「日本を代表する、日本らしいライブハウス」をテーマに、立席約700人・着席250～280人規模のライブ会場となる。日本のJ-POP／J-ROCKと新しい京都のクリエイティブカルチャーを国内外へ発信する。
空間設計では、提灯を思わせる光、木や格子を想起させる陰影など、日本の美意識を生かす。歴史的意匠の再現にとどまらず、音響・照明・映像と一体となってアーティストの表現を引き立て、TOKIO KYOTO独自の“NEW KYOTO MODERN”を作るという。
フロアは、アーティストと観客の距離を縮める横長とし、大規模ホールとは異なる熱量と、ライブハウスならではの親密さの中で、ワンマンライブ、対バン、ショーケース、カルチャーイベントなど、多様な表現に対応する。また、インバウンド旅行客の夜の時間を彩るようなライブ体験やコンテンツを提供する。
■TOKIO KYOTO概要
名称：TOKIO KYOTO（トキオ キョウト）
住所：京都府京都市左京区岡崎西天王町97-2 2F（京都・時代祭館 十二十二内）
オープン日：2027年1月中旬予定
キャパシティ：立席約700人・着席250人
【写真】京都の新ライブハウス『TOKIO KYOTO（トキオ キョウト）』外観イメージ
同社にとっては、東京・渋谷の「TOKIO TOKYO」に続く拠点となる。平安神宮に隣接する敷地内「京都・時代祭館 十二十二（トニトニ）」の2階に入り、「日本を代表する、日本らしいライブハウス」をテーマに、立席約700人・着席250～280人規模のライブ会場となる。日本のJ-POP／J-ROCKと新しい京都のクリエイティブカルチャーを国内外へ発信する。
フロアは、アーティストと観客の距離を縮める横長とし、大規模ホールとは異なる熱量と、ライブハウスならではの親密さの中で、ワンマンライブ、対バン、ショーケース、カルチャーイベントなど、多様な表現に対応する。また、インバウンド旅行客の夜の時間を彩るようなライブ体験やコンテンツを提供する。
■TOKIO KYOTO概要
名称：TOKIO KYOTO（トキオ キョウト）
住所：京都府京都市左京区岡崎西天王町97-2 2F（京都・時代祭館 十二十二内）
オープン日：2027年1月中旬予定
キャパシティ：立席約700人・着席250人