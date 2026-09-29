イギリス空軍基地近くで“テロ準備”「外国勢力が関与」とルビオ国務長官　男5人逮捕　翌日に保釈　基地はアメリカ軍のイラン攻撃にも使用

アメリカのルビオ国務長官はアメリカ軍が使用するイギリスの空軍基地近くで男5人が逮捕された事件について「外国勢力が関与している」と明らかにしました。

ルビオ国務長官：

週末にイギリスで起きたこと、起きかけたこと、そして起きていた可能性があることは、非常に深刻な事態である。明らかに外国勢力の関与がある。

イギリス南部にある空軍基地の近くで27日、テロを準備した疑いなどで男5人が逮捕され、28日に保釈されました。

この基地はアメリカ軍によるイランへの攻撃にも使われていました。

こうした中、ルビオ国務長官は28日FOXニュースの番組で、今回の事件について「非常に深刻な事態だ」と述べた上で「明らかに外国の関与がある」と指摘しました。

具体的な国名は明らかにしませんでしたが、今後数日で新たな情報が出てくるとの見通しを示しました。

トランプ大統領も28日、逮捕された5人が保釈されたことについて「私なら釈放しなかった」と述べ、イランが関与している「可能性はある」としています。

一方、イラン側は関与を否定しています。