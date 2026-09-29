カズ息子・三浦孝太「リングに戻ってきます」 筋骨隆々の肉体＆練習風景を公開
格闘家で三浦知良の次男・三浦孝太が28日にInstagramを更新。練習風景や筋骨隆々の近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】セレブ一家のオーラがすごい 三浦知良一家の4ショット（6枚）
2021年の大晦日に行われた「RIZIN.33」で格闘家としてプロデビューを果し、勝利を飾った三浦。2025年5月に行われた「RIZIN WORLD SERIES in KOREA」でクォン・ヨンチョルに敗れて以来、Instagramではトレーニングの模様などを披露している。
そんな彼が英語で「私はリングに戻ってきます、そして新しい挑戦が待っています」と投稿したのは自身のオフショット。鍛え上げられた上半身の筋肉をアピールする様子を捉えた写真に加えて、練習風景を記録した動画も公開している、
今年5月には、Instagramでアメリカでのボクシングデビューの予定を明かしていた三浦。彼の近影にファンからは「やば、、メッチャ出来上がってるやん」「永遠支持」「孝太さん全力応援」「三浦孝太最高～」などの声が集まっている。
引用：「三浦孝太」Instagram（@yasuko_sma）
【写真】セレブ一家のオーラがすごい 三浦知良一家の4ショット（6枚）
2021年の大晦日に行われた「RIZIN.33」で格闘家としてプロデビューを果し、勝利を飾った三浦。2025年5月に行われた「RIZIN WORLD SERIES in KOREA」でクォン・ヨンチョルに敗れて以来、Instagramではトレーニングの模様などを披露している。
今年5月には、Instagramでアメリカでのボクシングデビューの予定を明かしていた三浦。彼の近影にファンからは「やば、、メッチャ出来上がってるやん」「永遠支持」「孝太さん全力応援」「三浦孝太最高～」などの声が集まっている。
引用：「三浦孝太」Instagram（@yasuko_sma）