道産子グラドル・小坂田純奈「まだJKいける？笑」ミニスカ制服姿に反響
グラビアアイドルの小坂田純奈が28日にInstagramを更新。ミニスカートの制服姿を披露すると、ファンから「可愛い」「最強」といった称賛が集まった。
【写真】道産子グラドル・小坂田純奈、スタイル抜群の水着姿！（8枚）
小坂田が「まだJKいける？笑 11年前だけどね！笑」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、チェック柄のミニスカートに白の半袖シャツ、チェック柄のネクタイを身に付けた姿が収められている。投稿の中で小坂田は「ちなみに私のいた高校は膝上スカートアウトでソックスも無地だった」と明かしつつ、写真の中で身に付けたミニスカートについて「こんなに短いのコスプレでしかしたことない！笑」とコメントしている。
彼女からの「まだJKいける？」という問いかけにファンからは「行けます♪可愛い」「ゼンゼンいけます」などの声が続出。さらに「最強」「うわー似合う」「陽のJKだ！」といった反響も寄せられている。
■小坂田純奈（こさかだ じゅんな）
1997年8月20日生まれ。北海道出身。2021年8月にグラビアアイドルとして芸能界デビュー。翌年には『週刊プレイボーイ』（集英社）、『月刊エンタメ』（徳間書店）などの雑誌に掲載。“日本一お酒が似合う道産子グラドル”の愛称で親しまれている。
引用：「小坂田純奈」Instagram（＠official_junata）
【写真】道産子グラドル・小坂田純奈、スタイル抜群の水着姿！（8枚）
小坂田が「まだJKいける？笑 11年前だけどね！笑」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、チェック柄のミニスカートに白の半袖シャツ、チェック柄のネクタイを身に付けた姿が収められている。投稿の中で小坂田は「ちなみに私のいた高校は膝上スカートアウトでソックスも無地だった」と明かしつつ、写真の中で身に付けたミニスカートについて「こんなに短いのコスプレでしかしたことない！笑」とコメントしている。
■小坂田純奈（こさかだ じゅんな）
1997年8月20日生まれ。北海道出身。2021年8月にグラビアアイドルとして芸能界デビュー。翌年には『週刊プレイボーイ』（集英社）、『月刊エンタメ』（徳間書店）などの雑誌に掲載。“日本一お酒が似合う道産子グラドル”の愛称で親しまれている。
引用：「小坂田純奈」Instagram（＠official_junata）