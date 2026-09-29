素敵な大変身を遂げた犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で26万8000回再生を突破し、「平成のギャルｗ」「あら！可愛い～」「ミルクティー吹き出したｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小さな女の子が、犬と一緒に『美容室ごっこ』をした結果→『金髪ウィッグ』を被せると…似合いすぎている光景】

可愛らしいカウンセリング

TikTokアカウント「uchi_no_kazoku」の投稿主さんが紹介したのは、柴犬『シイ』ちゃんと娘さんの一幕です。この日は、娘さんが美容師さんになりきり、シイちゃんをお客さんにして「美容室ごっこ」を楽しんでいたそうです。

まずはカウンセリングからスタート。「名前をどうぞ」と聞く娘さんに、シイちゃんもおとなしく応じています。

可愛らしいカウンセリングが終わると、さっそくクシを手に取り、シイちゃんの毛を優しく梳かしていきます。

美容師さんらしい手つきで丁寧にお手入れする娘さん。その間、シイちゃんは気持ちよさそうな表情を浮かべていたそうです。

ハサミでチョキチョキ♪

続いて娘さんが手にしたのは、おもちゃのハサミ。もちろん本当に毛を切るのではなく、チョキチョキとカットのまねごとを始めます。

「ここを切って、もっと可愛くしてあげよう」とでも言うように、美容師さんになりきる娘さん。シイちゃんの毛を整えるようにハサミを動かしながら、どんどん可愛く仕上げていきます。

シイちゃんも嫌がる様子はなく、娘さんに身を任せていたそうです。クシで梳かして、ハサミでカット。小さな美容師さんによる施術は順調に進み、シイちゃんもすっかりリラックス。

仕上げに取り出したのは…

そして、いよいよ仕上げの時間。娘さんが最後に取り出したのは、なんと金髪ウィッグでした。可愛らしくカールしたロングヘアをシイちゃんに被せてみると、先ほどまでの姿から一変。

なんと一気に爆美女へと変身したのです。さらに娘さんは前髪まで丁寧に整えていきます。

ところが、仕上がった前髪はなぜかM字バング。すると一気に平成ギャル感がアップし、まるで別人…ならぬ別犬のような雰囲気に。

金髪ロングが驚くほど似合うシイちゃんの姿に、娘さんもきっと大満足だったことでしょう。最後まで美容師さんになりきる娘さんと、されるがままのシイちゃん。仲良しな2人の可愛らしいごっこ遊びに、思わず癒やされますね。

この投稿には、「前髪おもろすぎる」「M字バングしぬｗ」「どちらも可愛すぎて…」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「uchi_no_kazoku」には、他にもご家族の微笑ましい姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「uchi_no_kazoku」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。