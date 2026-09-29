【映画ランキング】『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』公開2週目で首位！ 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は2位に
9月25～27日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』が、週末金土日動員24万3000人、興収3億6000万円をあげ、先週の2位からトップに輝いた。累計では動員149万人、興収21億円を突破している。
【写真で見る】9月25～27日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開10週目を迎えた『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が、週末金土日動員18万2000人、興収2億8000万円をあげたものの、順位を1つ下げた。累計では動員1155万人、興収168億円を超えた。
3位は、『映画名探偵プリキュア！ 不思議な庭と2人の秘密』が、週末金土日動員13万4000人、興収1億7400万円をあげ、先週から同順位をキープ。累計では動員74万人、興収9億円を突破した。
4位は、デヴィッド・エアー監督がブラッド・ピットを主演に迎え、アラスカの奥地に不時着した退役兵と義足の元偵察犬の絆を描いた『ハート・オブ・ビースト』が、初週金土日動員13万1000人、興収1億9400万円を記録し初登場を果たした。
5位は、年末に『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の公開を控え、シリーズ4作目に新映像を追加した特別バージョンとして上映された『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』が初登場。公開3週目を迎えた『オデュッセイア』は、先週の4位から2つ順位を下げ6位にランクインされた。
また7位には、2024年に内田英治監督、土屋太鳳主演で公開された『マッチング』の続編『マッチング TRUE LOVE』が初登場した。
9月25～27日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』
第2位：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
第3位：『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』
第4位：『ハート・オブ・ビースト』
第5位：『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』
第6位：『オデュッセイア』
第7位：『マッチング TRUE LOVE』
第8位：『白鳥とコウモリ』
第9位：『八つ墓村』
第10位：『超かぐや姫！』
【写真で見る】9月25～27日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開10週目を迎えた『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が、週末金土日動員18万2000人、興収2億8000万円をあげたものの、順位を1つ下げた。累計では動員1155万人、興収168億円を超えた。
4位は、デヴィッド・エアー監督がブラッド・ピットを主演に迎え、アラスカの奥地に不時着した退役兵と義足の元偵察犬の絆を描いた『ハート・オブ・ビースト』が、初週金土日動員13万1000人、興収1億9400万円を記録し初登場を果たした。
5位は、年末に『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の公開を控え、シリーズ4作目に新映像を追加した特別バージョンとして上映された『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』が初登場。公開3週目を迎えた『オデュッセイア』は、先週の4位から2つ順位を下げ6位にランクインされた。
また7位には、2024年に内田英治監督、土屋太鳳主演で公開された『マッチング』の続編『マッチング TRUE LOVE』が初登場した。
9月25～27日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』
第2位：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
第3位：『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』
第4位：『ハート・オブ・ビースト』
第5位：『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』
第6位：『オデュッセイア』
第7位：『マッチング TRUE LOVE』
第8位：『白鳥とコウモリ』
第9位：『八つ墓村』
第10位：『超かぐや姫！』