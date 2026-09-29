土屋太鳳×佐久間大介『マッチング』前作今夜放送 最新作から緊迫の場面写真も解禁
土屋太鳳が主演を務め、佐久間大介が共演する映画『マッチング TRUE LOVE』より、2人の姿を捉えた場面写真が解禁。また、前作『マッチング』が今夜21時よりフジテレビ系で地上波初放送される。
【写真】椅子に縛り付けられた輪花（土屋太鳳）と吐夢（佐久間大介） 『マッチング TRUE LOVE』場面写真
本作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描いた映画『マッチング』の続編。舞台を南の島を巡るマッチングツアーへと移し、さらにスケールアップした物語を描く。
“アプリ婚連続殺人事件”から2年。吐夢（佐久間）が事件の真犯人であり、さらに自分とは異母姉弟であることも知らないまま、交際を続けていた輪花（土屋）。しかしある日、吐夢は輪花の前から忽然と姿を消してしまう。
吐夢の失踪に戸惑いながらも、輪花は南の島で繰り広げられる華やかなマッチングツアーに、スタッフとして同行していた。そんな中、ホテルの全客室に設置されたテレビに突如、不穏な映像が流れ始める。画面に映し出されたのは、椅子に縛り付けられた一組の男女。そこへ「執行人」と名乗る謎の人物が現れ、「彼らの愛が本物かどうかを確かめるため、今から真実の審判を行う」と非情な宣告を下す。
やがて、カップルたちが互いに隠していた醜い過去や秘密が次々と暴かれ、狂乱の中、「執行人」によって容赦なく処刑されていく。さらに、姿を消していた吐夢も南の島に突如現れ、輪花とともに事件の渦中へと巻き込まれていく。
今回解禁された場面写真には、暗い部屋でぼう然と立ち尽くす輪花と、その隣で無表情にたたずむ吐夢の姿が。ほかにも、参加者たちと同じように椅子に鎖で縛り付けられた輪花と吐夢、そして2人の間に立つ「執行人」を捉えたカットも解禁された。白いお面に黒いローブをまとった「執行人」が手にするカッターナイフは、吐夢へと向けられている。果たして、2人を待ち受ける運命とは--？
「真実の愛を証明しなければ死」という、突如現れた謎の「執行人」による究極のデスゲーム。輪花と吐夢は、この血塗られた惨劇にどう関わっているのか。
また、本作の公開を記念し、前作『マッチング』が今夜9月29日21時よりフジテレビ系で地上波初放送される。2024年の公開時には、邦画実写映画で2週連続No.1を記録し、興行収入9.7億円、観客動員67万3000人を突破するヒットとなった前作。恋愛に奥手なウェディングプランナー・輪花（土屋）が、同僚の勧めでマッチングアプリを始めたことから、運命の歯車が動き出す。
輪花がマッチングしたのは、プロフィールとは別人のような不気味な男・吐夢（佐久間）。時を同じくして、アプリ婚した夫婦を狙う連続殺人事件が発生し、輪花の身にも次々と恐怖が迫る。輪花と吐夢の出会い、連続殺人事件に隠された真実、そして明らかになる衝撃の過去とは？ 予測不能な展開の先に待つ驚愕の結末は、『マッチング TRUE LOVE』へとつながっていく。
映画『マッチング TRUE LOVE』は、9月25日より全国公開。
【写真】椅子に縛り付けられた輪花（土屋太鳳）と吐夢（佐久間大介） 『マッチング TRUE LOVE』場面写真
本作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描いた映画『マッチング』の続編。舞台を南の島を巡るマッチングツアーへと移し、さらにスケールアップした物語を描く。
吐夢の失踪に戸惑いながらも、輪花は南の島で繰り広げられる華やかなマッチングツアーに、スタッフとして同行していた。そんな中、ホテルの全客室に設置されたテレビに突如、不穏な映像が流れ始める。画面に映し出されたのは、椅子に縛り付けられた一組の男女。そこへ「執行人」と名乗る謎の人物が現れ、「彼らの愛が本物かどうかを確かめるため、今から真実の審判を行う」と非情な宣告を下す。
やがて、カップルたちが互いに隠していた醜い過去や秘密が次々と暴かれ、狂乱の中、「執行人」によって容赦なく処刑されていく。さらに、姿を消していた吐夢も南の島に突如現れ、輪花とともに事件の渦中へと巻き込まれていく。
今回解禁された場面写真には、暗い部屋でぼう然と立ち尽くす輪花と、その隣で無表情にたたずむ吐夢の姿が。ほかにも、参加者たちと同じように椅子に鎖で縛り付けられた輪花と吐夢、そして2人の間に立つ「執行人」を捉えたカットも解禁された。白いお面に黒いローブをまとった「執行人」が手にするカッターナイフは、吐夢へと向けられている。果たして、2人を待ち受ける運命とは--？
「真実の愛を証明しなければ死」という、突如現れた謎の「執行人」による究極のデスゲーム。輪花と吐夢は、この血塗られた惨劇にどう関わっているのか。
また、本作の公開を記念し、前作『マッチング』が今夜9月29日21時よりフジテレビ系で地上波初放送される。2024年の公開時には、邦画実写映画で2週連続No.1を記録し、興行収入9.7億円、観客動員67万3000人を突破するヒットとなった前作。恋愛に奥手なウェディングプランナー・輪花（土屋）が、同僚の勧めでマッチングアプリを始めたことから、運命の歯車が動き出す。
輪花がマッチングしたのは、プロフィールとは別人のような不気味な男・吐夢（佐久間）。時を同じくして、アプリ婚した夫婦を狙う連続殺人事件が発生し、輪花の身にも次々と恐怖が迫る。輪花と吐夢の出会い、連続殺人事件に隠された真実、そして明らかになる衝撃の過去とは？ 予測不能な展開の先に待つ驚愕の結末は、『マッチング TRUE LOVE』へとつながっていく。
映画『マッチング TRUE LOVE』は、9月25日より全国公開。