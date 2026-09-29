手帳ウィーク第5弾は、若者の手帳事情・デジタル編。人気の手帳アプリは、意外な“あれ”でした。

【写真を見る】「紙は不便」“手帳デジタル派”の若者は、どんなアプリをどう使う？【THE TIME,】

思った瞬間すぐ「記録」「編集」

番組で街行く25歳以下・80人に聞いたところ、日々の予定や日記を「スマホ」に書き溜めるデジタル派が「65％」という結果に。

「編集がしやすい」「思いついた時にすぐ書き足せる」などの他にも、「“紙は不便”。バッグが小さくて入らないしすぐ書けない。“時代はスマホ”」(10代・学生)というデジタル派の人たちは、どんなアプリを使っているのでしょうか？

「写真とか、最近聴いた曲とかを勝手にまとめてくれてピッと押すだけ」

まずあがったのは、iPhoneに標準搭載されている【ジャーナル】

「新規日記ボタン」を押すと、日々撮った写真や聴いた音楽、行った場所などの情報が表示され、“日記に書く内容を提案してくれる”日記アプリです。

10代女性・学生：

「自分が撮った写真が出てくるので、それを日記に貼り付けて。文字は書いてもいいし書かなくてもいいし。それがやりやすい」

“選ぶ”タイプの「お手軽日記」

お手軽に日記が書けると人気だったのは、【毎日まめ】

数回のタップだけで日常を簡単に記録できるアプリで

▼“顔アイコン”をタップして、その日の「気分」を5段階で選ぶ

▼「やったこと」や「感情」などの項目で当てはまるものを選択

▼最後に「一行日記」を書くだけ

毎日続けて「気分の変化」をグラフ化することもできます。

10代女性・学生：

「自分結構面倒くさがりだけど、ポチっと押すだけだから続けやすい」

スケジュールを「共有したい」

デジタル手帳派の若者を調査していると、“ある傾向”が見えてきました。

▼10代男性・学生：「友達結構“共有したがり”。空いてる日があったらどんどん言ってみたいな」

▼20代女性・学生：「大学とか就活の予定をTime Treeに入れて、“人と共有”したりしている」

【Time Tree】とは、家族や友達、恋人など、グループ毎にカレンダーを作ることができ、1つのカレンダーに複数人が予定を登録することができるアプリ。

まさに、デジタルだからこそできる“スケジュールの共有”です。

▼10代男性・学生：「バイトが終わって暇な時に、予定を見て暇な人がいたら夜飯に誘える」

▼20代女性・学生：「彼氏と。把握してくれていた方が向こうも安心できる」

▼20代女性・学生：「みんなが何してるのか知りたいし、“自分がやっていることも知って欲しい”」

ちなみに、知らせる必要のない予定は「別の手帳に分ける」という人も。

少々面倒にも思えるスケジュールの共有ですが、「“面倒くさいフェーズは終わって”当たり前になってる」とのことです。

SNS日記で“感情”を共有

共有したいのは、スケジュールだけではありません。

▼20代女性・社会人：「インスタのストーリーに思ったことを書く。今ここで何か思ったら、ここで写真を撮ってその場でパーっと書く」

▼高校生女子：「インスタは日記代わり」

SNSを日記として活用し、“日々のできごとを友達と共有”しているとのこと。

「やっぱ女子高生って抱えてるもの大きくて」と話すJK2人組は、「見られるところに上げると反応が来る」「愚痴とか人に聞いてもらって何か言ってもらうとスッキリする」

20代の女性は「私はこれだけ頑張っているんだ的な“承認欲求的な面”もある」と話します。

他の人の日常を知ることができるのも大きなポイントのようです。

▼20代女性・社会人：「周りもみんないっぱい載せるから『みんな大変だよね』『それなー』って。人のキラキラしたところしか見られないから心配になっちゃうけど、“キラキラしていない部分を見て安心できる”」

メモアプリで「モチベアップ」も

さまざまなデジタル手帳アプリを使う若者たち。なかでも一番多く使われていたのが、iPhone純正アプリの【メモ】です。

▼10代女性・学生：「メモアプリが手帳代わり。思ったこととか頭を整理したい時に感情を書く」

▼高校生女子：「観た映画とか面白かったとか泣いたヤツを絵文字で」

素早く見られるスマホに思い出を書き残すことで、“日々のモチベーションにしている”という人も。

20代女性・社会人：

「携帯のメモに推しのファンサとかビジュを忘れないように書いている。仕事で辛かった時に書いたのを思い出して、『この時楽しかったから次会える時まで頑張ろう』って」

仕事・趣味・哲学などと様々なジャンルのフォルダーを作ってメモを分類している人もいました。

20代女性・学生：

「＜永遠＞という言葉について考えるのが好きで、永遠にまつわるいいなと思った文章とか、自分が思う永遠ってなんだろうとかを書いてる。ポエミーすぎて恥ずかしいけど、人に見せるものじゃないから（笑）」

あなたは紙派？デジタル派？2027年手帳戦線がスタートしています。

（THE TIME,2026年9月25日放送より）