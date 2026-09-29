カブスの鈴木誠也外野手（32）が28日（日本時間29日）、ワイルドカードシリーズ開幕を翌日に控え、パドレスの本拠地ペトコ・パークで行われた前日練習で豪快な打撃を披露した。

フリー打撃では4セット23スイングで9本の柵越え。3連発も飛び出し、左翼の大型ビジョン下部まで届く推定飛距離130メートルの特大弾も放った。短期決戦を前に、持ち味の長打力を存分に見せつけた。

今季のカブス打線を引っ張ってきたのが、26本塁打、86打点の鈴木と、史上7人目の「40-40」（45本塁打、41盗塁）を達成した「PCA」ことクローアームストロングの強力1、2番コンビだ。

鈴木が長打で一気に試合を動かせば、PCAは一発に加えて足でも相手バッテリーを揺さぶる。タイプの異なる2人が打線の先頭に並び、後ろには28本塁打、93打点のブレグマンらが控える。初回から一つの四球、一つの長打が大量点につながり得る破壊力が、カブス打線にはある。

ただ、鈴木が短期決戦で見据えるのは、自らの数字ではない。「もうとにかく、勝てばいいので。自分の成績っていうよりかは、勝つためにどういう役割を自分でやってくかっていうことだけだと思う」。162試合を積み重ねてきたレギュラーシーズンから意識を切り替えた。

だからこそ、打席だけにとらわれない。「ここは行っていいかなとか、ちょっと待とうかなとかっていうのも、余裕持ってできるかなと思うんで。しっかり頭使って。相手の嫌がることをしたいなと思います」。守備、走塁、試合展開。わずかな判断が勝敗を分ける短期決戦で、相手が最もされたくないプレーを選び取っていく。

相手はシカゴで行われた昨秋のワイルドカードシリーズで2勝1敗で撃破したパドレス。「ここまで来たらもうどのチームも強い。本当にタフな戦いになってくると思いますし、一つのミスだったりその流れが、すごく変わるような試合になると思う」。一つのミスでシリーズの潮目さえ変わる。その怖さも知っている。

それでも表情に硬さはない。「体自体はしんどいですけど、気分良ければなんでもいいでしょっていう（笑）」。長いシーズンを勝ち抜いた者だけが立てる舞台。「自分の成績とか気にせずに、チームの勝利だけにフォーカスしてやれるっていうのは、やっぱりこうご褒美だと思うんで」と心待ちにしている。

そして、短期決戦での打席の狙いを問われると「全打席ホームラン狙いです（笑）」。「冗談です、冗談です」とすぐに笑って打ち消した。

その言葉からほどなくして始まったフリー打撃では、23スイングで9発。最後はバットで、冗談とは思えないほどの予告編を見せた。（サンディエゴ・柳原 直之）