明日の『ブラッサム』父“清治”渡部篤郎、家督を譲った本家の弟を酒席に呼び出す
石橋静河が主演する連続テレビ小説『ブラッサム』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第1週「私の父、私の母」（第3回）が9月30日に放送される。
【写真】清治（渡部篤郎）の弟・清重（三浦誠己）『ブラッサム』第3回より
第115作目にしてNHK大阪放送局制作50作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。幼い頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、苦難の中でも“幸せのかけら”を見つけ、常に人々の背中を押し続けた主人公・葉野珠（石橋）の姿を活写。人気作家となった1980年代の珠を加賀まりこが演じる。
■第3回あらすじ
昭和57年、山口県岩国の錦帯橋の上にたたずむ葉野珠（加賀）は、ある思いを秘書の藤川優子（松たか子）に打ち明ける。
明治41年の珠（村上蘭）は尋常小学校で出された宿題「父について」の作文を書けずに悩んでいた。一方、清治（渡部篤郎）の元に本家の酒蔵から使いが来る。家督を弟に譲った代わりに、働かずに毎月給金を受け取る清治をたしなめる伝言を伝えると、清治はある考えをもって、本家の弟を酒席に呼び出す。
連続テレビ小説『ブラッサム』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】清治（渡部篤郎）の弟・清重（三浦誠己）『ブラッサム』第3回より
第115作目にしてNHK大阪放送局制作50作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。幼い頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、苦難の中でも“幸せのかけら”を見つけ、常に人々の背中を押し続けた主人公・葉野珠（石橋）の姿を活写。人気作家となった1980年代の珠を加賀まりこが演じる。
昭和57年、山口県岩国の錦帯橋の上にたたずむ葉野珠（加賀）は、ある思いを秘書の藤川優子（松たか子）に打ち明ける。
明治41年の珠（村上蘭）は尋常小学校で出された宿題「父について」の作文を書けずに悩んでいた。一方、清治（渡部篤郎）の元に本家の酒蔵から使いが来る。家督を弟に譲った代わりに、働かずに毎月給金を受け取る清治をたしなめる伝言を伝えると、清治はある考えをもって、本家の弟を酒席に呼び出す。
連続テレビ小説『ブラッサム』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。