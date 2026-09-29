Threadsで話題になっているのは、あまりに健気なわんこの姿。その光景は記事執筆時点で6万3000回を超えて表示されており、「胸がギュッとなる」「背中の哀愁すごい」「たまりませんね」などのコメントの他、4000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：親からLINEで『実家の犬の写真』が送られてきたので確認→なぜか玄関で…『今すぐに会いたくなる光景』】

戻ってくると思って…

Threadsアカウント「75na.ko75」の投稿主さんが、産後の里帰りを終えたときのこと。赤ちゃんと一緒に家に戻ると、親から実家のわんこの写真がLINEで送られてきたそうです。

写真に写っていたのは、なんと玄関でじっと待ち続けるわんこの姿。どうやら投稿主さんと赤ちゃんが戻ってくると思い、夜までずっと玄関にいたそうです。

「もうすぐこの扉が開く」と思っていたのでしょうか。親が玄関の電気を消して「誰も来ないよ」と伝えても、それでもその場を離れなかったのだとか。

投稿主さんと赤ちゃんの帰りを待ち続けてくれていたことを知り、「家族として受け入れてくれていたんだな」と、ますます愛おしくなったそうです。暗闇の中で健気に待つ後ろ姿に、胸が締めつけられるワンシーンなのでした。

この投稿に思わず涙した人は多い様子。「健気すぎて泣いた」「尊くて愛おしい」などさまざまなコメントが寄せられました。

女の子との触れ合い

その後、赤ちゃんはすくすくと元気な女の子に成長。実家へ遊びに行くたび、わんことの触れ合いも続いているそうです。ときには、わんこのほうから「一緒に遊ぼう」とアピールすることも。なんとトランプ遊びに興味を示し、女の子のそばに寄ってきたこともあるのだとか。

一方の女の子も、わんこが大好き。「あなたのおなまえは？」と何度も話しかけ、まるでインタビューするように詰めてしまうこともあるそうです。

わんこは少し困惑しながらも、女の子の相手をしてあげているのだとか。成長しても変わらない2人の仲良しぶりに、思わず頬がゆるみますね。

Threadsアカウント「75na.ko75」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「75na.ko75」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。