アニメ『ひらやすみ』内田雄馬、高橋茉優らが出演！ ほほ笑ましい日常描くビジュアル＆ティザーPV解禁
真造圭伍の人気漫画を原作とするアニメ『ひらやすみ』（NHK総合）より、メインビジュアルとティザーPVが解禁。あわせて、内田雄馬、高橋茉優、愛河里花子の出演が発表され、キャストコメントも到着した。
【動画】ヒロトとなつみ、ばーちゃんのほほ笑ましい日常 アニメ『ひらやすみ』ティザーPV
原作は、2021年4月から現在まで連載中の真造圭伍による同名漫画。「第71回小学館漫画賞」、「Lucca Comics ＆ Games 2024」で最優秀連載コミック賞を受賞するなど、国内外で高い評価を受けている。
主人公は、定職なし、恋人なし、普通ならあるはずの（？）将来への不安も一切ない、お気楽な自由人・ヒロト。彼はその人柄のよさから、仲良くなった近所のおばあちゃん・和田はなえから、一戸建ての平屋をタダで譲り受ける。その平屋で、山形から美大進学のために上京してきた18歳のいとこ・小林なつみと2人暮らしをスタート。いつしかヒロトの周りには、仕事や人間関係、将来への漠然とした不安など、生きづらい“悩み”を抱えた人々が集うようになる。周囲の人々にとって、ヒロトは心を休められる温かな居場所のような存在となっていく。
今回解禁されたメインビジュアルには、何気なくもほほ笑ましい日常が描かれている。一方、ティザーPVでは、阿佐ヶ谷の街並みとともに移り変わっていく日常や、ヒロトとばーちゃんの和やかなやり取り、そしてなつみが上京してくる姿が映し出され、物語の始まりを予感させる内容となっている。
あわせて、生田ヒロト、小林なつみ、和田はなえを演じるキャストも発表された。主人公・生田ヒロト役を務めるのは、数々の話題作で活躍する内田雄馬。『呪術廻戦』の伏黒恵役、『BANANA FISH』のアッシュ・リンクス役、『ブルーロック』の御影玲王役など、幅広い作品で存在感を発揮してきた内田が、本作の主人公に命を吹き込む。
小林なつみ役には高橋茉優。次世代声優発掘・育成プロジェクト「キミコエ・プロジェクト」で準グランプリを獲得し、『勇者が死んだ！』などに出演してきた高橋が、フレッシュな感性でなつみを演じる。
そして、ばーちゃんこと和田はなえを演じるのは、長年にわたり幅広い作品で活躍する愛河里花子。『ポケットモンスター』シリーズのゼニガメ役、『かいけつゾロリ』シリーズのイシシ役、『とっとこハム太郎』シリーズのこうしくん役など、数々の個性豊かなキャラクターを演じてきた実力派が、豊かな表現力で本作を彩る。
アニメ『ひらやすみ』は、NHK総合にて2027年1月より放送予定。
※高橋茉優の「高」は「はしごだか」が正式表記。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■生田ヒロト役：内田雄馬
阿佐ヶ谷にある、ちいさなひらや。何気ない日々の中で紡がれていく人間ドラマがとても素敵な作品です。ヒロトの飾らない人柄や空気感を大切に、この作品を楽しみながら演じていきたいと思っています。アニメ『ひらやすみ』どうぞお楽しみに！
■小林なつみ役：高橋茉優
小林なつみを演じさせていただきます、高橋茉優です。原作を読ませていただいた時、こんなに共感できるキャラクターはいない、絶対になっちゃんを演じたい!!と思いました。この大好きで素敵な作品に携わることができて本当に嬉しいです。
忘れていた小さな喜びや、悩み、人には見せたくなかった気持ちをヒロ兄が大丈夫だよーって全部包み込んでくれるんです。見た後には、きっと日常が愛おしく感じられます。精一杯演じさせていただきますのでどうぞよろしくお願いします！
■和田はなえ役：愛河里花子
登場人物、みんな優しい。でも、胸の奥には、痛みや悩みもあって…。『ひらやすみ』は胸キュンというより、胸クッ。のち、じーん…。大好きな作品がアニメになって、ヒロトに「ばーちゃん」と呼ばれる和田はなえを演じられて、これまた胸クッ、のち、じーん…なワタシです。
【動画】ヒロトとなつみ、ばーちゃんのほほ笑ましい日常 アニメ『ひらやすみ』ティザーPV
原作は、2021年4月から現在まで連載中の真造圭伍による同名漫画。「第71回小学館漫画賞」、「Lucca Comics ＆ Games 2024」で最優秀連載コミック賞を受賞するなど、国内外で高い評価を受けている。
今回解禁されたメインビジュアルには、何気なくもほほ笑ましい日常が描かれている。一方、ティザーPVでは、阿佐ヶ谷の街並みとともに移り変わっていく日常や、ヒロトとばーちゃんの和やかなやり取り、そしてなつみが上京してくる姿が映し出され、物語の始まりを予感させる内容となっている。
あわせて、生田ヒロト、小林なつみ、和田はなえを演じるキャストも発表された。主人公・生田ヒロト役を務めるのは、数々の話題作で活躍する内田雄馬。『呪術廻戦』の伏黒恵役、『BANANA FISH』のアッシュ・リンクス役、『ブルーロック』の御影玲王役など、幅広い作品で存在感を発揮してきた内田が、本作の主人公に命を吹き込む。
小林なつみ役には高橋茉優。次世代声優発掘・育成プロジェクト「キミコエ・プロジェクト」で準グランプリを獲得し、『勇者が死んだ！』などに出演してきた高橋が、フレッシュな感性でなつみを演じる。
そして、ばーちゃんこと和田はなえを演じるのは、長年にわたり幅広い作品で活躍する愛河里花子。『ポケットモンスター』シリーズのゼニガメ役、『かいけつゾロリ』シリーズのイシシ役、『とっとこハム太郎』シリーズのこうしくん役など、数々の個性豊かなキャラクターを演じてきた実力派が、豊かな表現力で本作を彩る。
アニメ『ひらやすみ』は、NHK総合にて2027年1月より放送予定。
※高橋茉優の「高」は「はしごだか」が正式表記。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■生田ヒロト役：内田雄馬
阿佐ヶ谷にある、ちいさなひらや。何気ない日々の中で紡がれていく人間ドラマがとても素敵な作品です。ヒロトの飾らない人柄や空気感を大切に、この作品を楽しみながら演じていきたいと思っています。アニメ『ひらやすみ』どうぞお楽しみに！
■小林なつみ役：高橋茉優
小林なつみを演じさせていただきます、高橋茉優です。原作を読ませていただいた時、こんなに共感できるキャラクターはいない、絶対になっちゃんを演じたい!!と思いました。この大好きで素敵な作品に携わることができて本当に嬉しいです。
忘れていた小さな喜びや、悩み、人には見せたくなかった気持ちをヒロ兄が大丈夫だよーって全部包み込んでくれるんです。見た後には、きっと日常が愛おしく感じられます。精一杯演じさせていただきますのでどうぞよろしくお願いします！
■和田はなえ役：愛河里花子
登場人物、みんな優しい。でも、胸の奥には、痛みや悩みもあって…。『ひらやすみ』は胸キュンというより、胸クッ。のち、じーん…。大好きな作品がアニメになって、ヒロトに「ばーちゃん」と呼ばれる和田はなえを演じられて、これまた胸クッ、のち、じーん…なワタシです。