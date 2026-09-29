俳優のケビン・コスナー(71)が、ライフスタイル系インフルエンサーのマッケナ・ウェズリー(39)と親密な関係になっていると報じられた。新たな報道によると、約1年前から続く友情の中で、マッケナはカリフォルニア州とコロラド州にあるケビンの自宅に招かれているという。



【写真】スタイル抜群すぎんか 39歳の“お相手”インフルエンサー

「イエローストーン」で知られるケビンは約18年の結婚生活を送った2番目の妻クリスティーン・バウムガートナー(52)との離婚が2024年2月に成立。25年10月にアリゾナ州のスコッツデール・スタジアムで行われた野球映画の名作「フィールド・オブ・ドリームス」の上映会で、マッケナと一緒にいる姿が初めて公の場で撮影された。



ページ・シックスによると、2人はスコッツデールで出会って以来、サンタバーバラなどで一緒に過ごしているという。ある情報筋は同メディアに「彼女はサンタバーバラとアスペンにある彼の邸宅に、何度もゲストとして招かれています」と語った。



また、別の関係者は2人はゴルフという共通の趣味で意気投合したとして、「2人は1年ほど前にスコッツデールで出会いました。どちらもゴルフが大好きなんです」と明かしている。マッケナの代理人は関係の詳細については明言を避けている。



ネット上で「The Bubbly Blonde」として知られるマッケナはファッションやライフスタイルのコンテンツで多くのフォロワーを獲得している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）