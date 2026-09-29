「もはやバグ」「一番ヤバい」W杯アシスト王が土壇場で超絶V弾！フランス新監督ジダン、興奮のあまりまさかの…「まだまだエグいゴール決められそう」
興奮せずにはいられない。
現地９月28日に開催されたUEFAネーションズリーグの第２節で、ジネディーヌ・ジダン新監督が率いるフランス代表が、ベルギー代表と敵地ブリュッセルで対戦。１－０で接戦を制した。
チャンスを作りながらクロスバーやポスト直撃、相手GKセンヌ・ラメンスの好守もあり、中々得点できずにいたなか、決勝点が生まれたのは終了間際の88分だった。
自陣中央の右サイドでパスを受けたマイケル・オリーセが、スピードに乗ったドリブルで一気に持ち上がり、左足で絶妙なコントロールショット。土壇場で鮮やかにゴールネットを揺らすと、大興奮のジダン監督は猛然と走り出し、力強いフォームでピッチ脇に置かれたボールを蹴り飛ばした。
この印象的なシーンは大きな注目を集めており、SNSに次のような声が続々と上がっている。
「オリーセが一番ヤバい」
「もうメッシの領域に片足突っ込んでる」
「今年のバロンドールは彼だよ」
「もはやバグ」
「こういう突破力や個々の打開がないとベスト８以上は行けないんだろうな」
「圧倒的な個の前に戦術は無に帰す」
「まじでジダンの喜び方好きすぎる」
「まだまだエグいゴール決められそう」
「蹴り方ってやっぱ変わらんのやな」
北中米W杯アシスト王の圧巻１人カウンターに喜びを爆発させ、我を忘れたジダン監督は試合後、「自分でも何をしたのか分からない」と笑みを浮かべた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まさに怪物級！オリーセV弾は衝撃のスーパーゴール
現地９月28日に開催されたUEFAネーションズリーグの第２節で、ジネディーヌ・ジダン新監督が率いるフランス代表が、ベルギー代表と敵地ブリュッセルで対戦。１－０で接戦を制した。
チャンスを作りながらクロスバーやポスト直撃、相手GKセンヌ・ラメンスの好守もあり、中々得点できずにいたなか、決勝点が生まれたのは終了間際の88分だった。
自陣中央の右サイドでパスを受けたマイケル・オリーセが、スピードに乗ったドリブルで一気に持ち上がり、左足で絶妙なコントロールショット。土壇場で鮮やかにゴールネットを揺らすと、大興奮のジダン監督は猛然と走り出し、力強いフォームでピッチ脇に置かれたボールを蹴り飛ばした。
この印象的なシーンは大きな注目を集めており、SNSに次のような声が続々と上がっている。
「もうメッシの領域に片足突っ込んでる」
「今年のバロンドールは彼だよ」
「もはやバグ」
「こういう突破力や個々の打開がないとベスト８以上は行けないんだろうな」
「圧倒的な個の前に戦術は無に帰す」
「まじでジダンの喜び方好きすぎる」
「まだまだエグいゴール決められそう」
「蹴り方ってやっぱ変わらんのやな」
北中米W杯アシスト王の圧巻１人カウンターに喜びを爆発させ、我を忘れたジダン監督は試合後、「自分でも何をしたのか分からない」と笑みを浮かべた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まさに怪物級！オリーセV弾は衝撃のスーパーゴール