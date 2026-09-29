【直撃】秋葉原の路上に出没する「クレーンゲームの景品を売る男」　奇妙なフィギュア販売の実態

アキバに出没する謎のフィギュア売り

国内外から訪れる観光客で賑わう東京有数の観光スポット・秋葉原。その路上に時折ふらりと現れて、フィギュアを販売している謎の男がいる。秋葉原フリークの間では知られた存在だそうで、通報を受けて駆けつけた警察官と話している姿がたびたび目撃されているという。

この男が露天商と違うのは、ゲームセンターのクレーンゲームの景品などになっているフィギュアを販売しているという点だ。かなりの数の商品を扱っているため、大型のカートにフィギュアを積み込んで路上を引きながら販売しているという。いったいどのような人物で、景品はどこから仕入れているのか。現地へ赴き、直撃取材を試みた。

出没する日時はまちまち、最も多く目撃情報が寄せられているのは夕方から夜にかけての時間帯で、JR秋葉原駅の電気街口からほど近い中央通り周辺に姿を現すという。何度か現地に通ううち、大型のカートを２台引きながら歩く金髪の青年を発見した。

年齢は20代前半ほどで日本人のようだ。「1990yen」と書かれたスケッチブックを手に持ち、暇そうにスマートフォンを眺めている。客寄せのための呼び込みは行っていない。

フィギュアを運ぶためにカートを２台使っており、１台は巨大な手提げ袋の底に車輪付きの荷台をガムテープで取り付けて固定したもの。もう１台はキャンプ用品として使われている大型のカートのようだ。

どちらにもLEDライトやボードが取り付けられており、路上販売のためにカスタムしているのがうかがえる。

青年は一定の場所に留まらず、10～15分間隔で10～20ｍほど移動していた。筆者が注視していた１時間ほどの間で３組の客が声をかけ、フィギュアを物色していた。もしかすると繁盛しているのかもしれない。青年に声をかけると、「アニメ好きなんですか？」と気さくに応じた。

「ゲーセンでフィギュアを獲るのが得意」

「これとかどうですか。『ナルト』とか『ブリーチ』のフィギュアで、全部1990円です。前まで2800円で売ってたんですけど、今は安く売っています」

実際の相場と比べて安いのかどうかはわからない。客を引きつけるために、あえて値下げした数字を表記しているのかもしれない。筆者の隣でフィギュアを物色していた外国人観光客には「1500円、5500円、1500円」と、それぞれの商品を指差しながら説明していたので、客によって価格設定を変えている可能性もある。

それにしても、これだけの数のフィギュアをどこから仕入れているのか。クレーンゲームの景品なのだろうか。青年に聞くとはっきりと「そうです」と答えた。

「どことは言えないですけど、秋葉原じゃないゲームセンターで仕入れてここで売っています。ゲーセンでフィギュアを獲るのが得意なので、どうにかこれで稼げないかなと思って始めましたが、そこまで儲かってないです。外国のお客さんがよく買ってくれていますね」

青年によると、売値よりも安くゲームセンターで獲ったとのこと。「ゲームがお上手ですね」と伝えると、青年は少し照れた様子で、「ありがとうございます。ちょっとだけ上手いです」と答えた。

「彼からフィギュアを買ったことがある」というエンタメ系ライターに話を聞いた。

「半年くらい前に話しかけて、フィギュアを買いました。どれくらい儲かっているのか聞いてみたら『１日１万5000円から２万円くらい』と言っていました。当時もフィギュアを2000円ぐらいで売っていて、今と値段は変わっていません。いろいろなことを根掘り葉掘り聞いてみると、機嫌が悪くなったのを覚えています」

区も警察も把握

行政は彼を認知しているのか。千代田区安全生活課の担当者に話を聞くと、「令和７年春ごろから把握しています」といい、「区に苦情が寄せられておりますので注意をしていますが、耳を傾けることなく当該行為を止める様子も全くありません」と説明する。

「行商、すなわち移動販売の形をとりながら路上でフィギュアなどを販売し、注意を受けると場所を移すという行為は、道路交通法、道路法を潜脱（せんだつ）するおそれがあり、通行の安全と街の環境、両面から看過できないものと受け止めています。

委託警備員による巡回により得られた情報と、寄せられた苦情について、交通管理者である万世橋警察署と情報を共有しています。今後も警察をはじめ、中央通りを管轄する東京都そして地域の町会・商店街の皆さまと手を携えながら、より一層実効性のある対応を検討してまいります」

こうした路上販売は、「許可が必要」だという。

「道路交通法では、場所を定めて路上に露店を出す行為について、所轄の警察署長の道路使用許可を必要としています。移動販売はこの許可の対象外とされており、当人は『常に場所を移動しながら販売している』と言っています。しかし、実態は場所に留まりながら物販しており、道路交通法を潜脱するおそれがあると考えております」（同前）

万世橋警察署に話を聞くと、路上販売をしている人物についてのクレームはよく来ており、中央通りでは道路使用許可を出していないとのこと。

秋葉原の路上に出没する“謎のフィギュア売り”の正体は、自らが獲得したクレーンゲームの景品を売りさばく青年だった。

だが、無許可の路上販売は道路交通法や道路法に抵触する可能性があり、警察や区も彼の存在を把握していた。継続的な転売で得た利益は、所得税や住民税の課税対象となる可能性もある。いつまで商売を続けられるかは極めて不透明だ。

取材・文・写真：白紙緑