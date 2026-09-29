「がんばれ！」女児にブリッジをさせて盗撮した小学校教師が裁判で語った「見たかったもの」

女児にブリッジをさせて

「あと10秒！ 成績に入れるから、がんばれ！」

勤務先の小学校で４人の女児のショートパンツやスカートの中を盗撮した疑いで逮捕された教師のスマホには、このように声をかけながら、女児にブリッジをさせて盗撮した動画もあったという。

「’26年６月３日、警視庁少年育成課は東京都の小学校教師（休職中）、（たすく・40）を性的姿態等撮影と不同意わいせつの疑いで逮捕しました。勤務先の小学校で、Aさん（当時11歳）を呼び出し、わいせつ目的でブリッジをさせてショートパンツの中を撮影した疑いです。他にも３人の女児が盗撮の被害に遭っており、杉野被告は『ストレス発散のためだった』と供述したそうです」（全国紙社会部記者）

事件が明らかになったのは、５月６日に起きた別の盗撮事件がきっかけだった。杉野被告は渋谷区の路上で女子中学生のスカート内にスマホを差し向け、動画撮影しようとしているところを通行人に取り押さえられ、逮捕されたのだ。押収されたスマホを解析した結果、複数のわいせつな動画が発見され学校内での犯行が発覚した。

Aさんを含む複数の児童に対する性的姿態等撮影と性的姿態等撮影未遂の罪に問われることとなった杉野被告は、９月30日に判決が言い渡される予定だ。裁判の様子をあらためてふり返る。

公判は９月17日に行われ、即日結審した。起訴状や冒頭陳述などから明らかになったのは、教員という立場にありながら、教え子を性的な対象としてとらえる被告の卑劣な犯行だった。

杉野被告は勤務先の小学校でAさんを含む４人の女児（当時８～12歳）に対し、ショートパンツの隙間にスマホを差し向けるなどして盗撮行為に及んでいた。これに関連して「わいせつ目的でブリッジをさせた」とする不同意わいせつの件では起訴されていない。

また、５月６日には『SHIBUYA109』前の路上や館内で何度も盗撮行為を繰り返し、逮捕のきっかけとなった女子中学生以外にも、氏名不詳者４人のスカート内を動画撮影している。

「見えるか見えないかという部分が見たかった」

起訴状や冒頭陳述などによると、杉野被告は遅くとも’22年には勤務先の小学校で盗撮行為を始めている。そして学校内での盗撮だけでは飽きたらず、路上でも盗撮行為に及ぶようになったのだという。

盗撮行為を始めるきっかけについては、こう振り返っていた。

「ストレスからです。朝から晩まで学校にいて仕事をするなかで、自分の時間が取れないことからストレスをため込んでいました。それを発散するために、不適切で許されない方法を取ってしまいました。もちろんストレスを抱えていたからといって、許される行為ではないことは理解しています」

学校内で被害に遭った女児４人はいずれも、杉野被告がクラス担任だったり授業を受け持ったりするなど、関わりのある生徒だったという。「ショートパンツをはいてる子を呼び出して、盗撮しました」と話した杉野被告は、その目的をこう述べていた。

「下着が見えるか見えないかという部分が見られたらいいなと思い、呼び出して撮影しました」

Aさんへの犯行ではブリッジまでさせている。なぜそこまでさせようと思ったのか。杉野被告はこう説明していた。

「体育の授業の柔軟運動でブリッジをする機会がありました。それでブリッジを何秒できるかということを授業の評価の参考にできないかと考えたのです。それでAさんを呼び出してブリッジをしてもらい、私のスマホで撮影しました。ただ『ブリッジを何秒できたか』はあくまで参考にした程度です」

なぜAさんを呼び出したのかと問われると「その日、丈の短いショートパンツをはいていたから」。そして「（Aさんは）撮影されていたことに気づいてなかったと思います」と述べた。自分のスマホで写真を撮ることが勤務先の小学校で許されていたかについては、「許されていなかったと思います」と答えている。

「児童が好みだということはない」

Aさんを含む４人の女児を盗撮した杉野被告だが「未成年ばかり狙っていたのか」という質問に対しては、はっきりと否定した。

「学校の中で盗撮行為を行っていたので児童が対象になってはいますが、ちょうど下着が見えるか見えないかっていう部分を撮りたいっていう思いがあっただけで、特に児童が好みだということはまったくありません」

逮捕について、「（盗撮という）してはいけない行為をしている罪悪感はありましたが、自分で止めることはできませんでした」と述べた杉野被告。保釈後に専門医を訪れ、性嗜好障害と診断されたためにカウンセリングと投薬治療を行っていることを明かしている。

論告弁論で検察官は、「教員の立場を利用した悪質な犯行であるうえ、常習性も顕著」「各被害児童が本件犯行を把握しているかどうか判然としませんが、仮に犯行を把握した場合、その精神的苦痛や今後の成長に対する影響は計り知れません」などと述べ、「懲役１年６ヵ月」を求刑。

一方、弁護人は「学校内における各犯行が非難に値する」ことは認めつつも「路上における犯行においては、記録されたのがショーツではなくスパッツであってその法益侵害の程度は軽微である」と主張。「専門のクリニックに通院して治療を受け、今後は家族の監督も期待できる」などとして、執行猶予付きの判決を求めた。

杉野被告は、親族に教員がいたことから自身も教員をめざしたという。「あなたは小学校の教員になって何をしたかったんですか」との検察官の質問に、「児童に対して教育活動をしたかったという思いがありました」と答えている。

そんな杉野被告に堀内隼裁判官は、こう語りかけた。

「あなたが教員という立場だから、児童はカメラを向けられても笑っているわけです。『立場を利用した』というのはあなたの側からのことで、児童の側からすれば、そういうこと（盗撮）をすると思ってない人からされた。信用していた児童を裏切ったということをちゃんと考えてください」

杉野被告に、堀内裁判官の言葉はどれだけ響いたのだろうか。

取材・文：中平良