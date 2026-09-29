「動画見てたら突然、音が消えた。

なんでだ？と思い音量ボタンを何回か押した--」



【写真】妻が運転する車のスピーカーに接続されちゃったんですね

風天さん（@gxoAmAlalL204）が、スマホで動画を観ていた際の失敗談をX（旧Twitter）に投稿。リプ欄にもたくさんの反響がありました。



動画視聴中に音が突然鳴らなくなり音量MAXに 原因は--

2026年5月某日。風天さんは自宅にいました。



その時、風天さんの奥さんは、ペットフードを買いに車で外出をしており、風天さんは家で留守番をしていました。



スマホでゆったりと、ひとりで楽しむ「趣味の動画」を観ていたといいます。しかし--。



「突然スマホから音が出なくなりました」（風天さん）



音量をMAXまで上げてみたもののそれでも何も聴こえません。



おかしいな、スマホ壊れたのかな--と思ったその時。



家の外から、車がバックする音が聴こえてきました。



普段、ペットフードを買いに行っているお店は、自宅から車で片道40分ほどかかる場所にありました。ところがこの日、奥さんは近くのお店に行っており、風天さんの予想よりも早く帰ってきてしまったのです。



そして、車のBluetoothスピーカーにスマホが自動接続。そのうえ、音量MAXにしてしまったため、動画の音声は大音量で車に流れてしまったのでした。



ひとりでこっそり楽しんでいたはずが、結果的にモロバレになってしまう事態に。Xのリプ欄にもたくさんのコメントが寄せられました。



「だから有線にしとけとあれほど言ったのに｣

「これ結構経験してる人多いと思うw」

「親でやりました」

「子供（が車に）一緒に乗ってたりしたら」



自分も同じ経験をしたという方や、子供に聴かれたら--と恐怖する声も。



なお、風天さんによると、「車に娘は乗って無かった」そうで、不幸中の幸いにも、お子さんには聞かれていなかったとのことです。



風天さんに詳しく聞きました。



--普段はBluetoothを使って、何を視聴するのですか？



風天さん：普段はYouTubeやXのショート動画などを流すことが多いです。



--それが思いもよらない事態に…。帰宅した奥さんの反応は？



風天さん：帰ってきた妻からは、「きもい。家でみないでくれる」と言われました。こちらとしては完全に事故だったのですが、状況的に何を言っても言い訳にしかならないと思い、あまり反論できませんでした（笑）。普段は便利なBluetoothですが、今回ばかりは「なぜこのタイミングでそこまで正確につながるんだ」と思いました。



便利な無線ペアリング／自動接続機能だけど・・・

近年では、Wi-FiやBluetoothなど、ケーブルを直接つなぐのではなく、無線で端末とペアリングすることで、使用できるツールが増えました。



一度ペアリングすると、端末がそれを記憶し、次回も自然にペアリングしてくれる“自動接続”の機能もあります。



便利な時代になりましたが、今回の風天さんの一件は、そんな現代ならではの悲劇といえるでしょう。



また、風天さんは以前にも、Bluetoothに関してやらかした経験があったといいます。



仕事先の同僚と営業で車移動をしていた時、休憩中にプライベートでの電話がありました。しかし、その時車のBluetoothスピーカーに接続されてしまい、同僚に電話の音声を聞かれてしまったとのこと--。



そんな数々の失敗を踏まえ、風天さんはこのように話します。



「Bluetoothは非常に便利ですが、『つながってほしい時より、つながってほしくない時の方が仕事が早い』ということを身をもって学びました。皆さまも、人にはあまり聞かれたくないものを見る時や話す時は、Bluetoothの接続先だけは一度確認することをおすすめします（笑）」



また、Wi-Fiに関しても、「訪れた先で、以前に接続したネットワークに自動接続されてしまい、他人に以前にも同所に来ていたことが知られてしまう」といった話はよく聞かれます。



色々なものが簡単に使えるようになった昨今ですが、プライバシーの漏洩などの問題が生じる可能性も高くなったといえます。より注意して使用する必要があるのかもしれませんね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・竹中 友一（RinToris））