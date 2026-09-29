台風や秋雨前線の影響で、警報級の大雨が予想される中、土砂災害に注意が必要です。どんな前兆があるのか、土砂崩れの危険性についてお伝えします。

■東京では33日連続の雨

東京は28日も雨の一日となりました。毎日続くこの雨、8月27日から1か月以上、33日連続で降っていて、統計開始以来、最も多い日数に並びました。

街の人たちからは「なかなか外干しができないのでカラッと乾く日がなくてつらい」「太陽が見られないことが、30日続いていると精神的に落ちてくる」などといった声が聞かれました。

今週木曜日（1日）には台風26号も関東に近づく予想で再び、警報級の大雨となるおそれがあります。

■「土の中の水分量」が土砂災害に深く関係

大雨に伴って発生する土砂災害は、いま降っている雨だけでなく、これまで降った雨で土の中にどれだけ水がたまっているかが深く関係しています。

それがわかるのが、気象庁のデータ「土壌雨量指数」です。先週月曜日（21日）に台風25号が接近した時のものを見ると、千葉あたりが特に濃い紫になっています。紫になるほど土の中の水分量が多いことを示しています。

「土壌雨量指数」は各地の気象台が発表する土砂災害の警報などの発表基準に用いていて、当時、千葉県ではレベル4土砂災害危険警報が出されていました。この翌日に印旛沼で堤防が決壊しましたが、その周辺の水分量がどれくらいなのか、調査しました。

■土中の水分を調査「チャプチャプの状態」

専門家とともに堤防周辺の土の中の水分を計測しました。棒のような測定器の先端を土に刺すと含まれている水分の割合がパソコンに表示されます。専門家によりますと、土の中の水分が50％を超えると、力が加わったときに形を保てなくなるということで、印旛沼の西側ではかってみると63.6％。別の場所でも、56.1％でした。

河川工学に詳しい中央大学の手計太一教授は「本当にチャプチャプの状態」「堤防の決壊など壊れるリスクもありますし周辺の土砂災害のリスクもあります」と話していました。

■土砂崩れ・地すべりの前兆

では、土砂崩れが起きる前はどんなことが起きるのか、土砂災害に詳しい東京農工大学の石川芳治名誉教授に前兆を聞きました。今回、千葉県や神奈川県で発生した土砂崩れや地すべりの前兆については、以下の3つ。

①小石がパラパラと落ちてくる

②崖や斜面にひび割れができる

③崖から水が噴き出す

また、山鳴りがすると「土石流」が発生する前兆だといいます。実際にどんなことが起きるのか、先週、台風が直撃し、車が土砂崩れに巻き込まれた時、その前兆がいくつか映っていました。

■道路の映像から見る土砂崩れの前兆

千葉県長柄町を走行している車の映像です。石川教授によりますと、前兆とみられる、1つ目は、画面右側の斜面にありました。

土砂や草が一部、道路に押し出されていますが、これは、これから起こる大きな土砂崩れの前兆とみられるといいます。

また、道路上で泥水の量が急に多くなってきています。これは土砂が道路に押し出され泥水が出てきてたまっている可能性があるということで、こちらも土砂崩れの前兆だといいます。

そして車はその後、土砂崩れに巻き込まれてしまいます。車に乗っていた家族は、ケガをしたものの、全員、救助されたということです。

運転手の方は大雨の山道がどれだけ危険か知ってほしいとドライブレコーダーの映像を提供したということです。

自分が住んでいる場所が今どのくらい危険かは、気象庁の「土砂キキクル」で確認できますので、大雨の際には確認しておく必要があります。

土砂災害発生の前兆を感じて自宅から外に出られない時は、山の斜面と反対側の2階以上の部屋に移動するなど、少しでも命を守ることができる行動をしてください。