大谷翔平（32=ドジャース）が負傷者リスト（IL）から復帰した日本時間24日のことだ。

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フリードマン編成本部長は大谷についてこう言っている。

「彼はいつも“チームのためにできることは、どんなことでもやる”という。試合に出てプレーすることが、チームのためになると考えているだけに、自分の体調や体の状態を正確に伝えない傾向がある」

大谷はちょっとやそっとのケガでは試合を休まないし、チームのためなら身を粉にしてプレーする。

一昨年のプレーオフは左肩を脱臼、オフに手術したほどの大ケガだったにもかかわらず、最後まで打席に立ち続けた。昨年は先発予定のグラスノー（33）が当日の体調不良で登板をドタキャンすると、登板予定を3日前倒ししてマウンドに上がった。

大谷の「献身」はこれまで何度も、チームの危機を救ってきた。それはフリードマンも主力選手たちも認めている。去年までのワールドシリーズ連覇も大谷の存在が大きかったのは間違いない。

しかし、時としてその「献身」はマイナスに作用する。

大谷が3日のカージナルス戦で4打数4三振に終わった後、ロバーツ監督はこう言った。

「見た目のように状態が良くないと感じているなら、結局だれの助けにもならない」

IL入りが遅れ、PSまでの調整は5試合に

その後、大谷はフロントやトレーナーも含めた首脳陣と話し合いをしたものの、本人はIL入りするほどの状態ではないと申告したのだろう。4試合休んだだけで8日のレッズ戦に出場するも3タコ2三振で、結局この日になってようやくIL入りすることになった。

IL入りが遅れたため、ポストシーズンまでの調整期間は5試合に限られることに。万全の状態で10月を迎えられるとは限らないから、本人にとっても大谷のバットに期待するドジャースにとってもマイナスだ。

この時期に体調が万全のメジャーリーガーは、まずいないだろう。どの状態までなら自身の力を発揮できるか、そうでないかは本当に紙一重だろうし、その判断は極めて困難に違いない。

しかし、そのわずかな差が「献身」をプラスにもマイナスにもする。それだけにフリードマンは「今後はさらに注意深く（大谷の）状態を把握する必要がある」と言っているのだ。

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