上野愛奈、ソロショット　※「上野愛奈」Instagram

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　フリーアナウンサーの上野愛奈が28日までにInstagramを更新。白ワンピース姿のオフショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。

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　1991年8月16日生まれで、熊本県出身の上野。大学卒業後、アナウンサーとしてTBSニュースバードに所属。現在はフリーアナウンサーとして『報道ライブ インサイドOUT』（BS11）などの番組に出演している。

　SNSでは自身の近影を度々公開している彼女が、「季節の変わり目で服装選びが悩ましいですね　私はどちらかというと暑がりなのでまだ夏服気味です」と投稿したのは、自身のソロショット。複数公開されている写真には、タイトな白ワンピースや、ピンクのトップス姿が収められている。

　ファンからは「すっっご」「とてつもなく綺麗」「本当にお上品」などの声が相次いでいる。

引用：「上野愛奈」Instagram（@ueno_aina_816）