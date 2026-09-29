35歳美人アナ、白ワンピース姿にネット騒然「すっっご」「とてつもなく綺麗」「本当にお上品」
フリーアナウンサーの上野愛奈が28日までにInstagramを更新。白ワンピース姿のオフショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】35歳美人アナ、抜群プロポーション際立つ衣装姿の数々 全身ショットも（6枚）
1991年8月16日生まれで、熊本県出身の上野。大学卒業後、アナウンサーとしてTBSニュースバードに所属。現在はフリーアナウンサーとして『報道ライブ インサイドOUT』（BS11）などの番組に出演している。
SNSでは自身の近影を度々公開している彼女が、「季節の変わり目で服装選びが悩ましいですね 私はどちらかというと暑がりなのでまだ夏服気味です」と投稿したのは、自身のソロショット。複数公開されている写真には、タイトな白ワンピースや、ピンクのトップス姿が収められている。
ファンからは「すっっご」「とてつもなく綺麗」「本当にお上品」などの声が相次いでいる。
引用：「上野愛奈」Instagram（@ueno_aina_816）
【写真】35歳美人アナ、抜群プロポーション際立つ衣装姿の数々 全身ショットも（6枚）
1991年8月16日生まれで、熊本県出身の上野。大学卒業後、アナウンサーとしてTBSニュースバードに所属。現在はフリーアナウンサーとして『報道ライブ インサイドOUT』（BS11）などの番組に出演している。
SNSでは自身の近影を度々公開している彼女が、「季節の変わり目で服装選びが悩ましいですね 私はどちらかというと暑がりなのでまだ夏服気味です」と投稿したのは、自身のソロショット。複数公開されている写真には、タイトな白ワンピースや、ピンクのトップス姿が収められている。
ファンからは「すっっご」「とてつもなく綺麗」「本当にお上品」などの声が相次いでいる。
引用：「上野愛奈」Instagram（@ueno_aina_816）