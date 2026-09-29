元NHK・中川安奈、スタイルの良さ丸わかり！ タイトニットワンピ姿に反響
フリーアナウンサーの中川安奈が28日に自身のInstagramを更新し、実妹と恒例となっているというディズニーリゾート訪問を報告し、そのスタイルの良さが反響を集めている。
【全身カット】元NHK・中川安奈、スタイル抜群タイトワンピ姿 かわいい妹との美人姉妹ショットも
中川は「丸1日たっぷり楽しんできた」「毎年恒例の妹とのディズニー」「6年連続6回目」と、たびたび言及する実妹と仲良くディズニーを楽しんだことを報告し、ブラウンのニットワンピース姿を公開している。
すでにハロウィーンイベントが始まっているディズニー。様々なシチュエーションでディズニー・ハロウィンを楽しむ姿には、コメント欄に「仲のいい姉妹、どっちもかわいい」「姉妹で仲良くディズニー満喫 仲が良くて羨ましい」「綺麗で可愛いです」「何着ても似合うね」といった反響が寄せられている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」instagram（@nakagawa.anna1022）
【全身カット】元NHK・中川安奈、スタイル抜群タイトワンピ姿 かわいい妹との美人姉妹ショットも
中川は「丸1日たっぷり楽しんできた」「毎年恒例の妹とのディズニー」「6年連続6回目」と、たびたび言及する実妹と仲良くディズニーを楽しんだことを報告し、ブラウンのニットワンピース姿を公開している。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」instagram（@nakagawa.anna1022）