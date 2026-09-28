◇国際親善試合 日本ーベネズエラ（2026年9月28日 エディオンピースウイング広島）

サッカー日本代表(FIFAランク17位)は28日、国際親善試合でベネズエラ(同47位)と対戦。この試合でA代表デビューを果たしたMF熊坂光希(25＝柏)が開始早々の前半8分に負傷交代すると、後半40分頃にDF渡辺剛(29＝フェイエノールト)も負傷で退いた。

熊坂は前半6分頃にピッチに倒れ込むと、苦もんの表情。左膝を押さえたまま動けず、そのまま担架に乗せられてピッチを後にした。前半8分にMF田中聡が代わって投入された。

熊坂は昨年6月に日本代表に初招集されるも、練習中に右膝前十字じん帯断裂の大ケガを負い、チームを離脱していた。復帰を経てついに国際Aマッチデビューを果たしたが、またしてもケガに泣かされる形となった。

また、後半40分頃には渡辺がしきりに足を気にする素振りを見せ、ついにはピッチに座り込んだ。しかし、この時点で日本は交代枠を使い切っていたため、渡辺の代わりの選手をピッチに送り出すことはできず。渡辺はプレー続行できずピッチ外に出たため、日本は一人少ない数的不利を強いられる形になった。