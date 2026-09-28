地下アイドルのトップオタク、チェキに費やした額は1000万円 「似たような写真ばっかり」に猛反論！
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』#135が21日放送。#135は、『実は私…〇〇です！異色のバズりアイドル大集合SP！』と題し、アイドル以外に“もう1つの顔”を持つ異色のアイドルたちがスタジオに集結。現役医師、防災士、新体操元国体1位、県庁職員、現役美容師など、さまざまな経歴を持つアイドルたちが、知られざる日常やアイドルとの両立生活を明かした。
【写真】美容師兼任アイドルややさんにチェキ代1000万円費やしたトップオタク
番組後半には、6人組アイドルグループ・ArcanaCharmのメンバーで、現役美容師としても働くややさんが登場。週6日美容師として勤務しながらアイドルとしても活動し、ライブの前後にも美容師の仕事をこなす多忙な生活を明かした。
さらに、グループは事務所に所属しない“セルフプロデュースアイドル”。ライブのブッキングからSNS運用、チケット販売、売上の管理など、グループ運営にまつわるさまざまな業務をメンバー自身で担っているという。
そんなややさんを3年間応援しているトップオタク・ぱえりあさんがスタジオに登場。昨年11月からライブには全通しているといい、ややさんの魅力について「美容師なので毎回髪型が違ったりとか、ヘアアレンジ、毎回違って、毎回楽しめる」と熱弁する。
そして、驚きの推し活事情が明らかに。これまでチェキ代だけで費やした金額は、なんと1000万円。3年間で撮影したチェキは約5000枚にのぼり、250枚ほど入るチェキファイルを約20冊、自宅に保管していると明かした。スタジオでチェキを見たギャル曽根から「似たような写真ばっかりだった」とツッコまれると、ぱえりあさんは「違うんですよ、これは！」「1枚1枚に意味があって、この時はこのお話ししたなとか。人が見ても分からない2人だけの思い出が…」と力説していた。
ほかにも、防災士の資格を持ち、防災に関する書籍の出版や講演会のほか、登録者数45万人のYouTubeチャンネルでも防災情報を発信するかほなんさん、新体操で国体1位に輝いた経験を持つ桜本珠希さん、アイドルになるため県庁の正規職員を退職し、非正規の地方公務員として再スタートした金澤舞香さんが登場。それぞれがもう1つの顔とアイドル活動を両立する日々を語った『ななにー 地下ABEMA』#135は、現在「ABEMA」にて見逃し配信中。
番組後半には、6人組アイドルグループ・ArcanaCharmのメンバーで、現役美容師としても働くややさんが登場。週6日美容師として勤務しながらアイドルとしても活動し、ライブの前後にも美容師の仕事をこなす多忙な生活を明かした。
さらに、グループは事務所に所属しない“セルフプロデュースアイドル”。ライブのブッキングからSNS運用、チケット販売、売上の管理など、グループ運営にまつわるさまざまな業務をメンバー自身で担っているという。
そんなややさんを3年間応援しているトップオタク・ぱえりあさんがスタジオに登場。昨年11月からライブには全通しているといい、ややさんの魅力について「美容師なので毎回髪型が違ったりとか、ヘアアレンジ、毎回違って、毎回楽しめる」と熱弁する。
そして、驚きの推し活事情が明らかに。これまでチェキ代だけで費やした金額は、なんと1000万円。3年間で撮影したチェキは約5000枚にのぼり、250枚ほど入るチェキファイルを約20冊、自宅に保管していると明かした。スタジオでチェキを見たギャル曽根から「似たような写真ばっかりだった」とツッコまれると、ぱえりあさんは「違うんですよ、これは！」「1枚1枚に意味があって、この時はこのお話ししたなとか。人が見ても分からない2人だけの思い出が…」と力説していた。
ほかにも、防災士の資格を持ち、防災に関する書籍の出版や講演会のほか、登録者数45万人のYouTubeチャンネルでも防災情報を発信するかほなんさん、新体操で国体1位に輝いた経験を持つ桜本珠希さん、アイドルになるため県庁の正規職員を退職し、非正規の地方公務員として再スタートした金澤舞香さんが登場。それぞれがもう1つの顔とアイドル活動を両立する日々を語った『ななにー 地下ABEMA』#135は、現在「ABEMA」にて見逃し配信中。