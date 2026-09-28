岡田准一、凱旋で開口一番「どうもでおま」 大阪での舞台あいさつに喜び「本当にうれしいです」
俳優の岡田准一（45）が28日、大阪市内で行われた映画『わたしの知らない子どもたち』（10月16日公開）の舞台あいさつに主演の小八重葵美（13）、西川美和監督（52）と共に登壇した。大阪凱旋への喜びを語った。
同作は、戦後の日本を舞台に、戦争孤児となった少女・琴子ら子どもたちの視点から、戦争が終わった後も続く困難を描く。映画初主演の小八重が、家族を失い、性別を偽って孤児の仲間と生きる琴子、ダブル主演の二階堂ふみは軍国主義教育に加担した過去を抱えながら、生徒を見捨てた女性教師・曽根を演じる。そして、岡田は、闇市で暮らす孤児たちを父親のような愛情で受け入れる新興ヤクザの組長・菊沢徹役を務める。
【写真】撮影現場で流行したという”フュージョン”を披露した岡田准一＆小八重葵美
地元・大阪に凱旋した岡田は開口一番「どうもでおま」のあいさつで笑いを誘うと、ほほえみながら「すいません、大阪出身なもので。大阪でこうして皆さんの前に立てることが本当にうれしいです」と喜んだ。そして「西川監督の作品を心待ちにしている一人として5年ぶりの作品に参加できることうれしく思います」と作品をアピールした。
舞台あいさつは和気あいあいとした雰囲気で進んだ。役作りについて工夫を聞かれた小八重が「なんだっけ？男の子のふりをして生きていく役だから、声のトーンちょっと下げるとか・・・あとなんだっけ？緊張しちゃった」と答えに窮すると、西川監督や岡田が「大丈夫だよ」と寄り添った。岡田が「仕草とか」と振ると「そう！仕草とか姿勢とか、座り方とかいろいろ。女の子ってバレないために自分のこと、俺って言うのが大変でした」と語るなど、監督・キャスト陣の絆をうかがわせた。
同作は、戦後の日本を舞台に、戦争孤児となった少女・琴子ら子どもたちの視点から、戦争が終わった後も続く困難を描く。映画初主演の小八重が、家族を失い、性別を偽って孤児の仲間と生きる琴子、ダブル主演の二階堂ふみは軍国主義教育に加担した過去を抱えながら、生徒を見捨てた女性教師・曽根を演じる。そして、岡田は、闇市で暮らす孤児たちを父親のような愛情で受け入れる新興ヤクザの組長・菊沢徹役を務める。
地元・大阪に凱旋した岡田は開口一番「どうもでおま」のあいさつで笑いを誘うと、ほほえみながら「すいません、大阪出身なもので。大阪でこうして皆さんの前に立てることが本当にうれしいです」と喜んだ。そして「西川監督の作品を心待ちにしている一人として5年ぶりの作品に参加できることうれしく思います」と作品をアピールした。
舞台あいさつは和気あいあいとした雰囲気で進んだ。役作りについて工夫を聞かれた小八重が「なんだっけ？男の子のふりをして生きていく役だから、声のトーンちょっと下げるとか・・・あとなんだっけ？緊張しちゃった」と答えに窮すると、西川監督や岡田が「大丈夫だよ」と寄り添った。岡田が「仕草とか」と振ると「そう！仕草とか姿勢とか、座り方とかいろいろ。女の子ってバレないために自分のこと、俺って言うのが大変でした」と語るなど、監督・キャスト陣の絆をうかがわせた。