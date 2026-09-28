『VIVANT』“黒須”の拉致実行犯、日本で休日満喫？ 「いいパパすぎる」「悪役なのに憎めない」の声
日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）にてシュウ・ハオラン（周浩然）を演じる俳優のリンリンが、28日までにInstagramを更新。「俺怒られるやつじゃん」と焦りを見せた休日の様子が、「いいパパすぎる」と話題を集めている。
【写真】「いいパパすぎる笑」 “黒須”拉致実行犯の休日の様子（5枚）
アジア大会中継のため2週連続で放送休止となった『VIVANT』。4日に迫った第19話の放送再開まで「早く見たい」「考察が止まらねぇよ」「早く奪還作戦の続き見せてくれ！」とSNSが盛り上がる中、「完全にやっちまった…気が緩んでたぜ…」とInstagramを更新したのがリンリンだ。
リンリンが演じるシュウ・ハオランは、松坂桃李が演じる黒須駿の拉致実行犯のメンバーであり、本シーズンで謎の組織として登場した“シンシー”の構成員の一人でもある。
そんな“悪役”を演じるリンリンは、「VIVANTお休みだし、別班も夏休みってプールでプカプカ浮いてたからよ、俺様もレゴランド行ってうかれた観光写真撮って、メリーゴーランド乗って、世界の山ちゃんで手羽先たらふく食って、名古屋タワーを下から見上げに行ったわけさ…」と、子どもと遊ぶ姿をアップ。顔の部分をシュウ・ハオランに加工し威厳を保とうとしているものの、「いいパパっぷり」が隠せていない。
また、『VIVANT』公式SNSでの情報発信や、『悪役会議室』なども毎週放送が行われているため「チョッキー帰ったと思ったら、今度はなんか公式が共同戦線とか言ってるし そしたらうちのボスもテントの情報下さいってSNSで樊の共同戦線始めてるし これ、メリーゴーランド乗ってる場合じゃないじゃん…おれ、怒られるやつじゃん」と焦りをにじませ、「求む、乃木一味の現在位置！」と情報提供を呼びかけている。
そんな投稿にファンからは「黒須拉致ったやつなのに憎めなくなって悔しい」「なんだ～、おもしろい人だったんだね」「全然怖くない人で草」「いいパパすぎる笑」「黒須のことは許さんがリンリンは許しちゃう」などのコメントが寄せられている。
引用：「リンリン」Instagram（＠rinrin.actr）
【写真】「いいパパすぎる笑」 “黒須”拉致実行犯の休日の様子（5枚）
アジア大会中継のため2週連続で放送休止となった『VIVANT』。4日に迫った第19話の放送再開まで「早く見たい」「考察が止まらねぇよ」「早く奪還作戦の続き見せてくれ！」とSNSが盛り上がる中、「完全にやっちまった…気が緩んでたぜ…」とInstagramを更新したのがリンリンだ。
そんな“悪役”を演じるリンリンは、「VIVANTお休みだし、別班も夏休みってプールでプカプカ浮いてたからよ、俺様もレゴランド行ってうかれた観光写真撮って、メリーゴーランド乗って、世界の山ちゃんで手羽先たらふく食って、名古屋タワーを下から見上げに行ったわけさ…」と、子どもと遊ぶ姿をアップ。顔の部分をシュウ・ハオランに加工し威厳を保とうとしているものの、「いいパパっぷり」が隠せていない。
また、『VIVANT』公式SNSでの情報発信や、『悪役会議室』なども毎週放送が行われているため「チョッキー帰ったと思ったら、今度はなんか公式が共同戦線とか言ってるし そしたらうちのボスもテントの情報下さいってSNSで樊の共同戦線始めてるし これ、メリーゴーランド乗ってる場合じゃないじゃん…おれ、怒られるやつじゃん」と焦りをにじませ、「求む、乃木一味の現在位置！」と情報提供を呼びかけている。
そんな投稿にファンからは「黒須拉致ったやつなのに憎めなくなって悔しい」「なんだ～、おもしろい人だったんだね」「全然怖くない人で草」「いいパパすぎる笑」「黒須のことは許さんがリンリンは許しちゃう」などのコメントが寄せられている。
引用：「リンリン」Instagram（＠rinrin.actr）