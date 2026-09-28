23歳“グラビア界のニュースター”、シースルーで抜群プロポーション全開 撮影姿にネット衝撃
“グラビア界のニュースター”こと高野真央（※高＝はしごだか）が28日までにInstagramを更新。グラビア撮影のオフショットを披露した。
【写真】23歳“グラビア界のニュースター”、1st写真集で抜群プロポーション全開！ 水着ショットも（8枚）
1st写真集『まおのこと、』（講談社）を7月29日に発売し、大きな反響を呼んでいる高野。今月1日には23歳を迎えた。
今回の投稿では『週刊プレイボーイ』でのグラビアからオフショットを公開。「とにかく私の週プレロケは食べます、これ以外にも全然まだまだ食べました。笑 海と夕日が綺麗すぎて、時間を忘れてしまいそうなほどでした。ウェディングフォト撮ってるカップルたくさんいて幸せな気持ちで撮影してたんだ～」と、ロケ地での美しすぎる姿で魅せた。
黒シースルー衣装の全身ショットも披露しており、ファンからは「パーフェクトボディにメロメロ」「めっちゃ可愛い」などの反響が寄せられている。
栃木県出身の高野は、2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続いており、10月1日放送開始のドラマ『彼女の妹～誘惑だらけのサンカク関係～』（TOKYO MX2）への出演も決定している。
引用：「高野真央」Instagram（＠mao_takano_）
【写真】23歳“グラビア界のニュースター”、1st写真集で抜群プロポーション全開！ 水着ショットも（8枚）
1st写真集『まおのこと、』（講談社）を7月29日に発売し、大きな反響を呼んでいる高野。今月1日には23歳を迎えた。
今回の投稿では『週刊プレイボーイ』でのグラビアからオフショットを公開。「とにかく私の週プレロケは食べます、これ以外にも全然まだまだ食べました。笑 海と夕日が綺麗すぎて、時間を忘れてしまいそうなほどでした。ウェディングフォト撮ってるカップルたくさんいて幸せな気持ちで撮影してたんだ～」と、ロケ地での美しすぎる姿で魅せた。
栃木県出身の高野は、2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続いており、10月1日放送開始のドラマ『彼女の妹～誘惑だらけのサンカク関係～』（TOKYO MX2）への出演も決定している。
引用：「高野真央」Instagram（＠mao_takano_）