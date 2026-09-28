岡田准一、共演者の印象ガラリに驚き「すっごいかわいですね！」
俳優の岡田准一（45）が28日、大阪・箕面自由学園高等学校で行われた映画『わたしの知らない子どもたち』（10月16日公開）の舞台あいさつに主演の小八重葵美（13）、西川美和監督（52）と共に登壇。小八重の印象に驚いた。
同作は、戦後の日本を舞台に、戦争孤児となった少女・琴子ら子どもたちの視点から、戦争が終わった後も続く困難を描く。映画初主演の小八重が、家族を失い、性別を偽って孤児の仲間と生きる琴子、ダブル主演の二階堂ふみは軍国主義教育に加担した過去を抱えながら、生徒を見捨てた女性教師・曽根を演じる。そして、岡田は、闇市で暮らす孤児たちを父親のような愛情で受け入れる新興ヤクザの組長・菊沢徹役を務める。
映画を視聴した生徒165人が集まった体育館。生徒には西川監督以外の登壇ゲストは伝えられておらず、小八重と岡田、西川監督が体育館の後ろから姿を表すと、会場からどよめきと歓声が起きた。この日、岡田はネイビーのジャケット姿、一方の小八重は薄い青色の花側を配したふわりとした印象の衣装で登場した。
イベントでは、生徒が登壇者に感想を直接伝えた。登場人物の心情に寄り添ったり、戦争による悲惨さを実感したりと真剣に作品に向き合った生徒らの感想に西川監督、小八重、岡田は感心しきりだった。さらにティーチインでも、物語や撮影などについての熱心な質問が数多く寄せられていた。
役作りでの苦労について小八重は「男の子のふりをして生きていく役だから、歩き方とか姿勢とかしゃべり方を男の子っぽくするのが大変でした」と振り返った。すると岡田は「きょうなんか女の子っぽいな。ぼく初めてなんで。現場ではちょっと男っぽく役作りされていてから」と小八重の印象が違うことに驚いていた。「印象が全然。すっごいかわいいですね！」と素直なコメントに小八重も照れたような表情を見せていた。
同作は、戦後の日本を舞台に、戦争孤児となった少女・琴子ら子どもたちの視点から、戦争が終わった後も続く困難を描く。映画初主演の小八重が、家族を失い、性別を偽って孤児の仲間と生きる琴子、ダブル主演の二階堂ふみは軍国主義教育に加担した過去を抱えながら、生徒を見捨てた女性教師・曽根を演じる。そして、岡田は、闇市で暮らす孤児たちを父親のような愛情で受け入れる新興ヤクザの組長・菊沢徹役を務める。
イベントでは、生徒が登壇者に感想を直接伝えた。登場人物の心情に寄り添ったり、戦争による悲惨さを実感したりと真剣に作品に向き合った生徒らの感想に西川監督、小八重、岡田は感心しきりだった。さらにティーチインでも、物語や撮影などについての熱心な質問が数多く寄せられていた。
役作りでの苦労について小八重は「男の子のふりをして生きていく役だから、歩き方とか姿勢とかしゃべり方を男の子っぽくするのが大変でした」と振り返った。すると岡田は「きょうなんか女の子っぽいな。ぼく初めてなんで。現場ではちょっと男っぽく役作りされていてから」と小八重の印象が違うことに驚いていた。「印象が全然。すっごいかわいいですね！」と素直なコメントに小八重も照れたような表情を見せていた。