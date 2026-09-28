天安門事件を機に、共産党に不信感を持った……亡命した中国外交官が語る「中国最大のタブー」

いまから37年前の1989年に起きた六四天安門事件。中国政府による学生運動の武力弾圧で、中国の民主化の動きが潰えたいっぽう、党の支配体制は安定。その後の中国の爆発的な経済成長と強国化は、この事件がもたらした「安定」のもとで進んでいった。

他方、天安門のデモと惨劇がその後の人生を変える最初のきっかけとなった人物がいる。元外交官、2005年に赴任先であるオーストラリアに亡命した陳用林だ。

中国のスパイ網の実態を証言した前回記事『中国スパイは1000人以上……？ 豪州に亡命した元「政治領事」の中国外交官が暴露する「浸透工作の実態」』に対して、後編となる今回は、天安門事件に深く関わることになった彼の回想を中心に紹介していこう。

中国で子どもを育てたくなかった

──陳さんは駐シドニー総領事館の政治処（ほぼ情報部門）の課長クラスだった立場から、2005年に家族で亡命しています。中国の外交官宿舎って、入居者の相互監視制度や出入りが厳しいと思うのですが、家族連れで抜け出すのは大丈夫でしたか？

陳：むしろ、私がそういうことをやったから、監視が厳しくなりました（笑）。当時だと、まだ住民による出入りは比較的自由で、相互監視も弱かったんですよ。

ちなみに家族といえば、私が亡命した理由は、帰任してから子どもに中国の教育を受けさせたくなかったことが大きかった。中国で教育を受ければ、政治教育で頭が硬くなり、独立して思考する能力を持てなくなる。わたしは子どもに、そんな大人になってほしくなかったんです。

──父親として、子どもをオーストラリアの社会に残したかったわけですね。

陳：ええ。外交官は、数年ごとに海外赴任と国内勤務を交代します。海外勤務の大きな魅力は、手当がついて経済条件に恵まれることも大きかったのですが、なにより自由な生活そのものだったんです。

一部の権威主義国家や中東諸国との仕事が多い外交官は、中国の体制に対してより忠実になることもありますが……。民主国家に長く駐在すれば、現地社会から影響を受けます。むろん、私も。

なにより、私は天安門でデモをやっていた世代で、1989年の六四天安門事件を体験しています。いまだに記憶は鮮明ですよ。私の世代の中国人に、心の底で党や体制への不信感をもつ人が多いのは、あの学生運動とその後の事件を記憶しているからでしょう。

今よりも自由だった40年前の北京

──天安門の思い出話もうかがいたいところです。1980年代当時、外交官養成大学である外交学院で学んでおられたんですよね。

陳：私は1985年に外交学院に入りました。当時は小さな学校で、一学年の人数も多くない。地元の浙江省から入ったのは4人ほどです。いっぽう、当時はまさに中国の思想が自由で活発だった時代です。

（天安門で学生運動の中心になった）北京大学や人民大学はもちろん、外交学院もずいぶんなものでしたよ。学生は外国語ができて、外国の情報に接する機会が多かったわけですから。そもそも当時は、外交官たちも開明的な考えを持つ人が多かったですね。現在とはまったく違います。

──近年、中国の外交官がタカ派的になっているのも、もともと外交官たちのリベラル気質が強くて党（習近平）から締め上げられたことも大きいようですが……。さておき、外交学院ではどんなキャンパスライフを送っていたんですか？

キャンパスでは外国語・外国文学・国際関係・外交などを学びました。アメリカやイギリスなどから来た外国人教官の講義では、ルソーやロックなども学べました。当時は講義内容に強い制限がなかったので、彼らは西側の思想をかなり紹介してくれたんです。私たちはBBCも聞いていたし、外国のテレビ番組や映画にも触れていました。他の中国の学生よりも、情報の面では恵まれていたんです。

私も大学生になるまでは党を疑っていなかった。しかし、私の幼少期に、父は文化大革命で迫害されて亡くなっている。だったら、なぜ私は共産党に感謝しなければならないのか。なぜ彼らの思想を受け入れなければならないのか。そういう疑問が次々に出てきたんです。

天安門事件の現場に居合わせた

──そして、1989年4月に開明派の胡耀邦が急死したことを契機に、天安門で学生運動が起こります。

陳：当時は大学4年生でした。正直に言って、私は運動が成功する可能性は非常に低いと思っていましたが、それでもみんなと声をあげていた。外交官やその他の政府官僚、『人民日報』の社員……といった体制内の人たちも、若手を中心に街に出ていました。

北京の市民もみんな支持していて、学生に食事や水や野菜を届ける人も大勢いたし、バスの運転手が「がんばれ」と学生から運賃を取らないこともあったほどです。広場で厳家祺（当時のトップ・趙紫陽のブレーンだった改革派政治学者）の演説も聞きましたよ。

──当時の北京の学生は、当局が戒厳令を出した5月20日に危ないとみて撤退した人が多く、鎮圧時に広場に残っていたのは地方から上京してきた学生が多かったとも聞きます。陳さんはいつまで広場に残りましたか？

陳：最後まで、です。とはいえ、運動の参加者としてではありません。私はアメリカの放送局のNBCの取材通訳とアテンドをやっていたからです。本来、5月なかばにソ連のゴルバチョフ大統領が訪中する際のための取材通訳だったのですが、この後も彼らが北京に残ってデモ取材をおこなったので、私もそのままくっついていたのです。

当時、外国の大使館やメディアなどが中国で現地スタッフを雇う場合は自由に人を雇用できるわけではなく、北京外交人員服務局を通して当局が選んだ人物を雇う仕組みだったんです。なので、（本来は完全に体制側の学校である）外交学院の学生がよく雇用されました。

それで……。最後まで、目撃する立場になりました。

注：陳用林は2005年にメディアに公表した回想で、1989年6月3日夜に天安門広場におり、流血事件を目撃したと証言している。また、同級生が肺付近を銃撃され重傷を負ったが救命されたとしている。

中国の年金制度の「光と闇」

──近況も聞かせてください。2005年の亡命後、以前の外交部の同僚や友人とは連絡していますか？

陳：国内の親族も含めて、ほとんど連絡はしていません。いまの中国は監視や情報活動も厳しいので、連絡すれば相手にトラブルが起こる可能性がある。さいわい、兄は中国国内で比較的安定した仕事をしているので、高齢の母の面倒を見てくれているのですが。それに、母はもともと小学校の教師だったので、退職後は月額9000元（約21万円）というかなり高待遇の年金も出ています。

もっとも……。これは子としては助かることですが、複雑な思いもあります。普通の庶民や農村の高齢者が受け取る金額はずっと少なく、ひどい場合はうちの母の20分の1です。今の中国の最大の問題は、こうした階層性が強すぎることにあります。単なる貧富の格差だけではなく、さまざまな面が不公平です。上位1割は非常に恵まれた暮らし、しかし下位3割は何の機会にも恵まれないしんどい暮らしです。そして、この階層は固定化されている。

ちなみに、私はいまオーストラリアで建設関係の現場で働いています。中国国内の価値観では軽く見られる仕事ですし、母が前にそれを聞いて「10万元（約235万円）ほど送ろうか？」と言い出したほどです。もっとも、「こちらの物価では貯金の利子にもならない額だから、母さんが自分で使ってくれ」と断りましたがね。

さておき、私は亡命の決断について後悔はしていませんよ。自由な社会のほうがずっとよいのですからね。

＊ ＊ ＊

この取材時、実は陳用林は仕事帰りで、汗も乾かぬままの作業着姿でやってきた。筋道の通ったスマートな語り口と比べて、「元外交官」という肩書きとはイメージが異なる……と、最初にそんな印象を抱いたのは事実である。たとえ英語が流暢な中国のエリートでも、豪州で亡命者として生きていくのは、決して楽ではないのだろうと思われた。

しかし、彼は21年前、出世コースを捨ててわが子の未来を選んだ。その決断は、その後いかなる形で結実したのか──？ 実は彼の子どもは、いま立派に育ってオーストラリアで医師として活躍している。

作業着をまとう元外交官、陳用林。彼の人生は、父親として最高にカッコいい。

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