13歳・小八重葵美、戦争描いた主演映画…年上・高校生の”感想”に驚き「天才しかいない」「結婚したいなって」
俳優の小八重葵美（13）と岡田准一（45）が28日、大阪・箕面自由学園高等学校で開かれた映画『わたしの知らない子どもたち』（10月16日公開）のイベントに西川美和監督（52）と共に登壇した。小八重は自身より年上の生徒の感想に感心していた。
【全身ショット】白の花柄ワンピースが清楚でかわいい小八重葵美
同作は、戦後の日本を舞台に、戦争孤児となった少女・琴子ら子どもたちの視点から、戦争が終わった後も続く困難を描く。映画初主演の小八重が、家族を失い、性別を偽って孤児の仲間と生きる琴子、ダブル主演の二階堂ふみは軍国主義教育に加担した過去を抱えながら、生徒を見捨てた女性教師・曽根を演じる。そして、岡田は、闇市で暮らす孤児たちを父親のような愛情で受け入れる新興ヤクザの組長・菊沢徹役を務める。
映画を視聴した生徒165人が集まった体育館。生徒には西川監督以外の登壇ゲストは伝えられておらず、小八重と岡田、西川監督が体育館の後ろから姿を表すと、会場からどよめきと歓声が起きた。
イベントでは、生徒が登壇者に感想を直接伝えた。登場人物の心情に寄り添ったり、戦争による悲惨さを実感したりと真剣に作品に向き合った生徒らの感想に西川監督、小八重、岡田は感心しきり。高校1年からの感想に、小八重は「同世代の人とかにすごい見てほしいっていう気持ちが強かったから見てくれてうれしいです。ほんとに良いこと行ってくれて感動しました」と感激した。
さらに2年生の男子生徒から「いま、あなたの目の前の子どもたちを守れているのか？という現代を生きる私たちの心に鋭く問いかけて、映画を終わった後も深い余韻に残り続けています」というコメントが寄せられた。すると岡田から「ちゃんとしてるお兄ちゃんだったね」と声を掛けられ、小八重は「この学校の人は天才しかいないです。みんな意見は違うけど、ほんとに正しいこと言ってるし、めちゃくちゃ良いこと言ってるし、だから天才しかいないなって」と驚いていた。
そして、最後のあいさつでも生徒の感想をすべて読んだと言う小八重は「みんなすごい良いことばっか書いてくれて、ほんとになんだろう？…結婚したいなって思いました」と述べ、生徒たちの黄色い悲鳴が浴びていた。岡田も「僕も結婚したい」と重ね、再び黄色い悲鳴を浴びつつ「結婚してました、すいません」と自らフォローし笑いを誘った。
【全身ショット】白の花柄ワンピースが清楚でかわいい小八重葵美
同作は、戦後の日本を舞台に、戦争孤児となった少女・琴子ら子どもたちの視点から、戦争が終わった後も続く困難を描く。映画初主演の小八重が、家族を失い、性別を偽って孤児の仲間と生きる琴子、ダブル主演の二階堂ふみは軍国主義教育に加担した過去を抱えながら、生徒を見捨てた女性教師・曽根を演じる。そして、岡田は、闇市で暮らす孤児たちを父親のような愛情で受け入れる新興ヤクザの組長・菊沢徹役を務める。
イベントでは、生徒が登壇者に感想を直接伝えた。登場人物の心情に寄り添ったり、戦争による悲惨さを実感したりと真剣に作品に向き合った生徒らの感想に西川監督、小八重、岡田は感心しきり。高校1年からの感想に、小八重は「同世代の人とかにすごい見てほしいっていう気持ちが強かったから見てくれてうれしいです。ほんとに良いこと行ってくれて感動しました」と感激した。
さらに2年生の男子生徒から「いま、あなたの目の前の子どもたちを守れているのか？という現代を生きる私たちの心に鋭く問いかけて、映画を終わった後も深い余韻に残り続けています」というコメントが寄せられた。すると岡田から「ちゃんとしてるお兄ちゃんだったね」と声を掛けられ、小八重は「この学校の人は天才しかいないです。みんな意見は違うけど、ほんとに正しいこと言ってるし、めちゃくちゃ良いこと言ってるし、だから天才しかいないなって」と驚いていた。
そして、最後のあいさつでも生徒の感想をすべて読んだと言う小八重は「みんなすごい良いことばっか書いてくれて、ほんとになんだろう？…結婚したいなって思いました」と述べ、生徒たちの黄色い悲鳴が浴びていた。岡田も「僕も結婚したい」と重ね、再び黄色い悲鳴を浴びつつ「結婚してました、すいません」と自らフォローし笑いを誘った。