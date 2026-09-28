岡田准一、学校にサプライズ登場でどよめき…ファンサに黄色い悲鳴 大阪の生徒に自己紹介「ひらパー兄さん芝居やったりしてまして」
俳優の小八重葵美（13）と岡田准一（45）が28日、大阪・箕面自由学園高等学校で開かれた映画『わたしの知らない子どもたち』（10月16日公開）のイベントに西川美和監督（52）と共に登壇した。サプライズ登場に生徒からどよめきの声が上がった。
【全身ショット】オールブラックコーデで貫禄のある岡田准一
同作は、戦後の日本を舞台に、戦争孤児となった少女・琴子ら子どもたちの視点から、戦争が終わった後も続く困難を描く。映画初主演の小八重が、家族を失い、性別を偽って孤児の仲間と生きる琴子、ダブル主演の二階堂ふみは軍国主義教育に加担した過去を抱えながら、生徒を見捨てた女性教師・曽根を演じる。そして、岡田は、闇市で暮らす孤児たちを父親のような愛情で受け入れる新興ヤクザの組長・菊沢徹役を務める。
映画を視聴した生徒165人が集まった体育館。生徒には西川監督以外の登壇ゲストは伝えられておらず、小八重と岡田、西川監督が体育館の後ろから姿を表すと、会場からどよめきと歓声が起きた。
MCから「おかえりなさい」と迎えられた岡田は「大阪出身の岡田です」と自己紹介。大阪の生徒らに「皆さんは多分、ひらパー兄さんとしての印象が強いかと思いますけど、実はひらパー兄さん、芝居やったりしてまして、ここにいる監督の作品がとても好きで参加させていただきたいなということで、ここに立たせていただいております」と語った。
イベントでは、生徒が登壇者に感想を直接伝えた。登場人物の心情に寄り添ったり、戦争による悲惨さを実感したりと真剣に作品に向き合った生徒らの感想に西川監督、小八重、岡田は感心しきり。またティーチインでは、物語や撮影などについての熱心な質問が数多く寄せられていた。
そして、最後は学生とフォトセッション。生徒たちの前に来た岡田は自ら手を差し出し男子学生と握手するファンサも。最後のあいさつでは生徒の感想をすべて読んだという小八重がみんなすごい良いことばっか書いてくれて、ほんとになんだろう？…結婚したいなって思いました」と言い、生徒たちの黄色い悲鳴が浴びると、岡田も「僕も結婚したい」と重ね、再び黄色い悲鳴を響かせた。岡田は「結婚してました、すいません」と自らフォローし笑いを誘っていた。
【全身ショット】オールブラックコーデで貫禄のある岡田准一
同作は、戦後の日本を舞台に、戦争孤児となった少女・琴子ら子どもたちの視点から、戦争が終わった後も続く困難を描く。映画初主演の小八重が、家族を失い、性別を偽って孤児の仲間と生きる琴子、ダブル主演の二階堂ふみは軍国主義教育に加担した過去を抱えながら、生徒を見捨てた女性教師・曽根を演じる。そして、岡田は、闇市で暮らす孤児たちを父親のような愛情で受け入れる新興ヤクザの組長・菊沢徹役を務める。
MCから「おかえりなさい」と迎えられた岡田は「大阪出身の岡田です」と自己紹介。大阪の生徒らに「皆さんは多分、ひらパー兄さんとしての印象が強いかと思いますけど、実はひらパー兄さん、芝居やったりしてまして、ここにいる監督の作品がとても好きで参加させていただきたいなということで、ここに立たせていただいております」と語った。
イベントでは、生徒が登壇者に感想を直接伝えた。登場人物の心情に寄り添ったり、戦争による悲惨さを実感したりと真剣に作品に向き合った生徒らの感想に西川監督、小八重、岡田は感心しきり。またティーチインでは、物語や撮影などについての熱心な質問が数多く寄せられていた。
そして、最後は学生とフォトセッション。生徒たちの前に来た岡田は自ら手を差し出し男子学生と握手するファンサも。最後のあいさつでは生徒の感想をすべて読んだという小八重がみんなすごい良いことばっか書いてくれて、ほんとになんだろう？…結婚したいなって思いました」と言い、生徒たちの黄色い悲鳴が浴びると、岡田も「僕も結婚したい」と重ね、再び黄色い悲鳴を響かせた。岡田は「結婚してました、すいません」と自らフォローし笑いを誘っていた。