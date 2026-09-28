大原優乃、史上最高に“甘～い”フォトブックを発売へ「 “激甘大原”で胃もたれしてください！」
大原優乃の初のフォトブックが、主婦と生活社より12月18日に発売されることが決定。大原は「これまでにない“激甘大原”で胃もたれしてください！」とコメントを寄せている。
【写真】キュートな魅力爆発！ 大原優乃、ゆるふわ多幸感美ボディ
これまで数々の写真集を出してきた彼女が、大原優乃史上一番（？）スイートな世界観に挑戦。連載中の雑誌「ar」編集部と作ったarらしい世界観のうる艶ショットや、キュートな“火照りメイク”、ピンクをふんだんに取り入れた世界観、同性も憧れるゆるふわ多幸感美ボディーを見せるカットなど、激甘大原優乃を堪能できるフォトブックとなっている。
また、そんな奇跡の甘ボディーを生み出す、ボディーケアや入浴＆睡眠ルーティンなど、初出しの有益情報もたっぷりと掲載している。
大原は「この度、初のフォトブックを発売させていただくことになりました。永遠の憧れである『ar』の世界観にどっぷり浸かりながら、私のボディ論を大解剖していただいています。自分自身と向き合うことは、ゴールのないものだからこそ、孤独や不安を抱えてしまうこともあると思います。そんな時に、この一冊がこころのお守りになれたら。そんな思いを込めて作りました。これまでにない“激甘大原”で胃もたれしてください！」とコメントしている。
12月19日には東京、12月20日には大阪での発売記念イベントも開催。
『大原優乃フォトブック』（仮）は、主婦と生活社より12月18日発売。価格は3300円（税込）。
【写真】キュートな魅力爆発！ 大原優乃、ゆるふわ多幸感美ボディ
これまで数々の写真集を出してきた彼女が、大原優乃史上一番（？）スイートな世界観に挑戦。連載中の雑誌「ar」編集部と作ったarらしい世界観のうる艶ショットや、キュートな“火照りメイク”、ピンクをふんだんに取り入れた世界観、同性も憧れるゆるふわ多幸感美ボディーを見せるカットなど、激甘大原優乃を堪能できるフォトブックとなっている。
大原は「この度、初のフォトブックを発売させていただくことになりました。永遠の憧れである『ar』の世界観にどっぷり浸かりながら、私のボディ論を大解剖していただいています。自分自身と向き合うことは、ゴールのないものだからこそ、孤独や不安を抱えてしまうこともあると思います。そんな時に、この一冊がこころのお守りになれたら。そんな思いを込めて作りました。これまでにない“激甘大原”で胃もたれしてください！」とコメントしている。
12月19日には東京、12月20日には大阪での発売記念イベントも開催。
『大原優乃フォトブック』（仮）は、主婦と生活社より12月18日発売。価格は3300円（税込）。