山田孝之が審査する俳優オーディション『THE OPEN CALL』 伊藤沙莉が「Episode 0」ナレーターを担当
俳優・山田孝之がメインパートナーとして審査に参加するオーディション番組『THE OPEN CALL ‐MAIN PARTNER 山田孝之‐』の「Episode 0」が、本日9月28日17時よりLemino公式YouTubeにて無料配信される。あわせて、「Episode 0」限定のスペシャルナレーターを伊藤沙莉が務めることが発表されたほか、「TuneCore Japan」楽曲オーディションから番組を彩る楽曲第2弾も解禁された。
【写真】約1万4000人が応募！ 山田孝之らが“まだ見ぬ才能”と向き合う『THE OPEN CALL』審査の様子
「THE OPEN CALL」は、オリジナル映画の主要キャストを選出する公開オーディション。2月2日に募集を開始し、15歳から84歳まで、経験や実績、所属事務所、国籍を問わず約1万4000人が応募した。「俳優って何だ？」をテーマに掲げ、さまざまな審査を通して新たな才能を発掘していく。
10月1日からは、オーディションの全プロセスを追った『THE OPEN CALL ‐MAIN PARTNER 山田孝之‐』がLeminoにて独占配信される。それに先駆けて公開される「Episode 0」では、2月2日のプロジェクト発表会見で山田が大規模オーディションの実施を発表して以降、ベールに包まれていた審査の模様が初公開される。
約1万4000人の応募者から寄せられたセルフテープを、山田をはじめ、オリジナル映画の脚本・監督を務める榊原有佑、企画・プロデュースの松田一輝、キャスティングディレクターの岩上紘一郎らパートナーが、それぞれの視点から審査する様子を紹介。さらに、カナダで撮影中の阿部進之介へのインタビューを通して、オーディションの企画が立ち上がった経緯についても明かされる。
さらに、1次審査から2次審査へと進み、約1.5％の狭き門を通過した候補者が初めてパートナーと直接向き合い、与えられた台本を演じる対面審査も初公開。過去最高難易度の台本だったと対面審査後のインタビューで語る候補者や、張り詰めた緊張感から解放され、安堵の涙を流す候補者など、革新的な俳優オーディションの様子が徐々に明らかになる。
先日開催されたプロジェクト報告会見で山田は、「2次審査を行っていく中で、圧倒的なファンになった人もいました。32人には残れなかったけど、彼らを輝かせたいと思い『エピソードゼロ』として配信することにしました」とコメントした。
「Episode 0」限定のスペシャルナレーターを務めるのは伊藤沙莉。NHK連続テレビ小説『虎に翼』や映画『爆弾』、ドラマ『地獄に堕ちるわよ』など、シリアスからコメディまで幅広い作品で存在感を放ってきた伊藤は、「とんでもないものが始まる」と自身の周囲でも噂になっていたことを明かし、「初心、或いは発見、共感、数えきれない感情が渦巻く中、息を呑んで見届けるであろう時間が今から楽しみ」と、一視聴者として番組への期待を語っている。
そんな中、ナレーターとして参加することになり、「と、楽しみにしていたのも束の間、まさかの形で携わらせていただきました」と驚きを明かし、「0を観てしまったら最後です。見届ける以外選択肢はありません。共にドキドキしましょう」と、これから番組を見る視聴者にメッセージを送っている。
また、『THE OPEN CALL ‐MAIN PARTNER 山田孝之‐』では、音楽配信ディストリビューションサービス「TuneCore Japan」とコラボレーションし、番組各話のエンディングや挿入曲に使用する楽曲を募集する音楽オーディションを実施している。
第1弾として発表された高瀬統也の「クライマー」に続き、第2弾には、Guy（ガイ）とEDEN KAI（イーデン・カイ）によるコラボ楽曲「Hold on to Light」、NEMNE（ネムネ）の「Imperfect」が決定。「クライマー」とともに、候補者たちの葛藤や感情、それぞれのドラマに寄り添いながら「Episode 0」を彩る。
『THE OPEN CALL ‐MAIN PARTNER 山田孝之‐』は、Leminoにて10月1日より毎週木曜配信。「Episode 0」はLemino公式YouTubeにて無料配信中。
※伊藤沙莉のコメント全文は以下の通り。
「THE OPEN CALL」は、オリジナル映画の主要キャストを選出する公開オーディション。2月2日に募集を開始し、15歳から84歳まで、経験や実績、所属事務所、国籍を問わず約1万4000人が応募した。「俳優って何だ？」をテーマに掲げ、さまざまな審査を通して新たな才能を発掘していく。
10月1日からは、オーディションの全プロセスを追った『THE OPEN CALL ‐MAIN PARTNER 山田孝之‐』がLeminoにて独占配信される。それに先駆けて公開される「Episode 0」では、2月2日のプロジェクト発表会見で山田が大規模オーディションの実施を発表して以降、ベールに包まれていた審査の模様が初公開される。
約1万4000人の応募者から寄せられたセルフテープを、山田をはじめ、オリジナル映画の脚本・監督を務める榊原有佑、企画・プロデュースの松田一輝、キャスティングディレクターの岩上紘一郎らパートナーが、それぞれの視点から審査する様子を紹介。さらに、カナダで撮影中の阿部進之介へのインタビューを通して、オーディションの企画が立ち上がった経緯についても明かされる。
さらに、1次審査から2次審査へと進み、約1.5％の狭き門を通過した候補者が初めてパートナーと直接向き合い、与えられた台本を演じる対面審査も初公開。過去最高難易度の台本だったと対面審査後のインタビューで語る候補者や、張り詰めた緊張感から解放され、安堵の涙を流す候補者など、革新的な俳優オーディションの様子が徐々に明らかになる。
先日開催されたプロジェクト報告会見で山田は、「2次審査を行っていく中で、圧倒的なファンになった人もいました。32人には残れなかったけど、彼らを輝かせたいと思い『エピソードゼロ』として配信することにしました」とコメントした。
「Episode 0」限定のスペシャルナレーターを務めるのは伊藤沙莉。NHK連続テレビ小説『虎に翼』や映画『爆弾』、ドラマ『地獄に堕ちるわよ』など、シリアスからコメディまで幅広い作品で存在感を放ってきた伊藤は、「とんでもないものが始まる」と自身の周囲でも噂になっていたことを明かし、「初心、或いは発見、共感、数えきれない感情が渦巻く中、息を呑んで見届けるであろう時間が今から楽しみ」と、一視聴者として番組への期待を語っている。
そんな中、ナレーターとして参加することになり、「と、楽しみにしていたのも束の間、まさかの形で携わらせていただきました」と驚きを明かし、「0を観てしまったら最後です。見届ける以外選択肢はありません。共にドキドキしましょう」と、これから番組を見る視聴者にメッセージを送っている。
また、『THE OPEN CALL ‐MAIN PARTNER 山田孝之‐』では、音楽配信ディストリビューションサービス「TuneCore Japan」とコラボレーションし、番組各話のエンディングや挿入曲に使用する楽曲を募集する音楽オーディションを実施している。
第1弾として発表された高瀬統也の「クライマー」に続き、第2弾には、Guy（ガイ）とEDEN KAI（イーデン・カイ）によるコラボ楽曲「Hold on to Light」、NEMNE（ネムネ）の「Imperfect」が決定。「クライマー」とともに、候補者たちの葛藤や感情、それぞれのドラマに寄り添いながら「Episode 0」を彩る。
『THE OPEN CALL ‐MAIN PARTNER 山田孝之‐』は、Leminoにて10月1日より毎週木曜配信。「Episode 0」はLemino公式YouTubeにて無料配信中。
※伊藤沙莉のコメント全文は以下の通り。