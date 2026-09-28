94歳ジョン・ウィリアムズがオーケストラを指揮 スピルバーグ新作『ディスクロージャー・デイ』特別映像公開
10月1日公開のスティーヴン・スピルバーグ監督作『ディスクロージャー・デイ』から、音楽を担当したジョン・ウィリアムズがオーケストラを指揮する姿を収めた特別映像が公開された。94歳を迎えたウィリアムズとスピルバーグが、映画音楽を作り上げる現場を捉えている。
【動画】特別映像（ジョン・ウィリアムズ編）
映像では、オーケストラを前にスピルバーグが「私とジョンがいる限り、音楽を作り続けます」と宣言する胸アツな場面も。監督は「映画を完成させたご褒美は、ジョンの音楽を聴くことだ」と、長年ともに作品を作ってきた盟友への思いを明かしている。
編集を務めたサラ・ブローシャーが「スピルバーグ作品に流れるジョン・ウィリアムズの音楽は格別。心が揺さぶられる」とコメントし、プロデューサーのクリスティ・マコスコ・クリーガーも「2人の存在は映画界の宝であり、本作は特別な一本だった」と、2人との仕事を振り返っている。
映像の後半では、本編映像と重厚なオーケストレーションが重なり、劇場の音響で体感すべき極上のエンタテインメントであることを強く印象づけている。
アカデミー賞ノミネート54回、受賞5回を誇るジョン・ウィリアムズ。『未知との遭遇』で宇宙人との交信に使用された象徴的な5音の旋律をはじめ、『ジョーズ』や『E.T.』など数々の名曲を生み出し、多くの人の記憶に刻まれてきた。
本作は、スピルバーグの熱烈なオファーにより実現した、30回目のタッグとなる。監督は「彼は94歳になったけれど、40代の頃と変わらず卓越している。本当に驚異的なことだ」と語り、作品ごとに音楽のスタイルを変えるウィリアムズを「カメレオンのようにスタイルを変化させる。変幻自在の作曲家だ」と評した。
続けて、「バーナード・ハーマン（『市民ケーン』、『めまい』、『サイコ』）は天才だが聴けばすぐ彼の曲だとわかる。マックス・スタイナー（『カサブランカ』、『風と共に去りぬ』）の曲がすぐにわかるのと同じ。しかし、ジョンの曲は一聴では彼の曲だとわからない。なぜなら監督や作品に寄り添い、初めて観た時の直感で作曲するからだ」と説明している。
本作は、スピルバーグが『ジュラシック・パーク』の脚本家デヴィッド・コープと再び組んだ新作。地球外生命体やUAP（未確認異常現象）をめぐる“最高機密”を題材にしたSFエンターテインメント。天気予報キャスターのマーガレット・フェアチャイルド（エミリー・ブラント）と、サイバーセキュリティの専門家ダニエル・ケルナー博士（ジョシュ・オコナー）。本来なら接点のないはずの2人が、謎の協力者の導きによって出会い、世界を揺るがす真実を全人類に「開示（ディスクロージャー）」しようと奔走する。
【動画】特別映像（ジョン・ウィリアムズ編）
映像では、オーケストラを前にスピルバーグが「私とジョンがいる限り、音楽を作り続けます」と宣言する胸アツな場面も。監督は「映画を完成させたご褒美は、ジョンの音楽を聴くことだ」と、長年ともに作品を作ってきた盟友への思いを明かしている。
映像の後半では、本編映像と重厚なオーケストレーションが重なり、劇場の音響で体感すべき極上のエンタテインメントであることを強く印象づけている。
アカデミー賞ノミネート54回、受賞5回を誇るジョン・ウィリアムズ。『未知との遭遇』で宇宙人との交信に使用された象徴的な5音の旋律をはじめ、『ジョーズ』や『E.T.』など数々の名曲を生み出し、多くの人の記憶に刻まれてきた。
本作は、スピルバーグの熱烈なオファーにより実現した、30回目のタッグとなる。監督は「彼は94歳になったけれど、40代の頃と変わらず卓越している。本当に驚異的なことだ」と語り、作品ごとに音楽のスタイルを変えるウィリアムズを「カメレオンのようにスタイルを変化させる。変幻自在の作曲家だ」と評した。
続けて、「バーナード・ハーマン（『市民ケーン』、『めまい』、『サイコ』）は天才だが聴けばすぐ彼の曲だとわかる。マックス・スタイナー（『カサブランカ』、『風と共に去りぬ』）の曲がすぐにわかるのと同じ。しかし、ジョンの曲は一聴では彼の曲だとわからない。なぜなら監督や作品に寄り添い、初めて観た時の直感で作曲するからだ」と説明している。
本作は、スピルバーグが『ジュラシック・パーク』の脚本家デヴィッド・コープと再び組んだ新作。地球外生命体やUAP（未確認異常現象）をめぐる“最高機密”を題材にしたSFエンターテインメント。天気予報キャスターのマーガレット・フェアチャイルド（エミリー・ブラント）と、サイバーセキュリティの専門家ダニエル・ケルナー博士（ジョシュ・オコナー）。本来なら接点のないはずの2人が、謎の協力者の導きによって出会い、世界を揺るがす真実を全人類に「開示（ディスクロージャー）」しようと奔走する。