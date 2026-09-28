『ブラッサム』異色のクズ父“清治”渡部篤郎にネット「高圧的」「クズだしヤバイ」の声 博多大吉もツッコミ「人斬り」
石橋静河が主演する連続テレビ小説『ブラッサム』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第1週「私の父、私の母」（第1回）が28日に放送され、渡部篤郎演じる主人公の父・清治に対して、『あさイチ』（NHK総合／月～金曜日8時15分）の冒頭で博多大吉がツッコむと、ネット上には「確かに（笑）」「いいとこ突いてるwww」といった反響が寄せられた。
【写真】馬で駆け抜ける清治（渡部篤郎）
本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を再構成し、フィクションとして描く物語。幼い頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、苦難の中でも“幸せのかけら”を見つけ、常に人々の背中を押し続ける主人公・葉野珠（石橋）の姿を活写する。
明治41年、山口県・岩国。葉野家の四人兄弟の長女である幼い珠（村上蘭）は、父・清治（渡部篤郎）と、継母・リョウ（国仲涼子）と暮らしていた。清治は岩国でも有数の蔵元「葉野酒造」の長男だが実家は継いでいない。
馬に乗って「どけえ！」と声を上げながら豪快に道を駆ける清治を見て、町の人々は「またあのクズが」「無頼者」とささやく。そんな清治は家族へのしつけに厳しく、リョウや珠は彼を恐れていた。
馬に乗って帰宅した清治を、玄関で正座しながら迎えるリョウや珠。「おかえりなさいませ」と頭を下げる家族をにらみつけながら、清治は黙って家に入っていく。
その後、飼っていたカナリアの餌がないことに気付いた清治は、珠を呼びつけると袋を投げつけて「餌は？」とポツリ。珠は「すぐ、買うてきます」と応じ、外へ出ようとする。
雨の中、カナリアの餌を買いに行く珠に、清治は「はだしで行け」と命令。清治が「この間、草履をぬらして駄目にしたじゃろう。足はぬれても腐らん」と続けると、珠は「はい！」と返事をしてはだしのまま出かけるのだった…。
清治の言動に対して、ネット上には「おー父親が高圧的なクソ父タイプか」「クズだしヤバイし怖い…」「クズ中のクズになりそうな予感」などの声に加えて「“実家が太くて働かないクズ親父”は珍しいパターンかも」「冷たいモラハラ系てあんまり記憶にないな」「周りからも「クズ」言われてるのは新しい」といった指摘が相次いだ。
そんな『ブラッサム』初回放送後の『あさイチ』では大吉が「お父さん怖すぎるでしょ？」と切り出し、清治の凄みのある雰囲気について「人斬りの感じ」とツッコむと、ネット上には「確かに（笑）」「いいとこ突いてるwww」「すごく分かる」などの共感が集まっていた。
【写真】馬で駆け抜ける清治（渡部篤郎）
本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を再構成し、フィクションとして描く物語。幼い頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、苦難の中でも“幸せのかけら”を見つけ、常に人々の背中を押し続ける主人公・葉野珠（石橋）の姿を活写する。
馬に乗って「どけえ！」と声を上げながら豪快に道を駆ける清治を見て、町の人々は「またあのクズが」「無頼者」とささやく。そんな清治は家族へのしつけに厳しく、リョウや珠は彼を恐れていた。
馬に乗って帰宅した清治を、玄関で正座しながら迎えるリョウや珠。「おかえりなさいませ」と頭を下げる家族をにらみつけながら、清治は黙って家に入っていく。
その後、飼っていたカナリアの餌がないことに気付いた清治は、珠を呼びつけると袋を投げつけて「餌は？」とポツリ。珠は「すぐ、買うてきます」と応じ、外へ出ようとする。
雨の中、カナリアの餌を買いに行く珠に、清治は「はだしで行け」と命令。清治が「この間、草履をぬらして駄目にしたじゃろう。足はぬれても腐らん」と続けると、珠は「はい！」と返事をしてはだしのまま出かけるのだった…。
清治の言動に対して、ネット上には「おー父親が高圧的なクソ父タイプか」「クズだしヤバイし怖い…」「クズ中のクズになりそうな予感」などの声に加えて「“実家が太くて働かないクズ親父”は珍しいパターンかも」「冷たいモラハラ系てあんまり記憶にないな」「周りからも「クズ」言われてるのは新しい」といった指摘が相次いだ。
そんな『ブラッサム』初回放送後の『あさイチ』では大吉が「お父さん怖すぎるでしょ？」と切り出し、清治の凄みのある雰囲気について「人斬りの感じ」とツッコむと、ネット上には「確かに（笑）」「いいとこ突いてるwww」「すごく分かる」などの共感が集まっていた。