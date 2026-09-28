車の色もナンバーも違うのに2分で5km移動して交通事故を起こしたとして逮捕される事例、無実なのに13日間も拘束されてしまい大問題に
アメリカで発生した自動車事故に関連し、警察のずさんな捜査で無関係の人物が逮捕されてしまうという事案が起こりました。全ての証拠は監視カメラに映っており、この人物は後に釈放されています。
Florida Woman Spent 13 Days in Jail After Flock Camera Data Led to Wrongful Arrest, Testifies Before Senate | Law Commentary
Lindsey Isaacs, wrongfully accused in fatal Florida crash, testifies - WESH
https://www.wesh.com/article/lindsey-isaacs-florida-wronful-arrest-testify-us-senate/73835367
2025年10月、フロリダ州の高速道路で3人が死亡する自動車事故が発生しました。容疑者は逃走しましたが、目撃者による「車種はえんじ色のダッジ・デュランゴ」「ナンバープレートの先頭3文字が458」という情報に基づいて捜査が進められ、2026年4月、23歳のリンジー・アイザックス氏が逮捕されました。
警察はアイザックス氏の車に事故と一致する傷があるとして逮捕状を取得し、約13日間にわたりアイザックス氏を拘束しました。アイザックス氏は事故当時の居場所を証明する情報を提出して容疑を否認しましたが、認められませんでした。
ところが、後の弁護士による調査で、押収されたアイザックス氏の車に事故を示す傷がどこにもないことが明らかになります。この証拠を受けて州検事補が再調査を要請し、証拠が矛盾することが認められ、アイザックス氏は釈放されました。
調査により、警察が逮捕状を取得する際に重要な情報を隠していたことが分かりました。
例えば、事故が発生したのは21時53分でしたが、この2分前、アイザックス氏の車は現場から約5km離れた地点を走行していました。2分で現場に到達したとなると時速150kmは出ていたことになり、現実的な範囲ではありますが、警察はこの情報を逮捕状取得申請書に記載していませんでした。さらに、アイザックス氏のナンバープレートは目撃証言にある「458」とは全く異なるものでした。おまけに、アイザックス氏の車はえんじ色ではなく黒色でした。なお、黒いダッジ・デュランゴが目撃されたとする証言もあったようで、警察は監視カメラから得られた情報と併せて、黒い車に焦点を当ててしまったようです。
この件に関連し、後日、別の人物が逮捕・起訴されています。アイザックス氏は不当逮捕と不当拘禁で捜査に当たった警察官を相手取って訴訟を起こし、2026年9月、アメリカ上院司法委員会の犯罪・テロ対策小委員会が開いた公聴会に出席して上院議員の前で事件について語りました。