HBOの人気ドラマ「THE LAST OF US」シーズン3に、新キャスト3名の参加が決定した。米が報じている。

本作は世界的人気ゲーム『The Last of Us』シリーズを実写化したドラマシリーズ。シーズン2はゲーム第2作『The Last of Us Part II』をもとに、前シーズンから5年後の物語が描かれた。シーズン3ではアビー（ケイトリン・デヴァー）に焦点を当てた物語が展開される予定だ。

このたび出演が決定したのは、『アトミック・ブロンド』（2017）などで知られ、トム・クルーズ主演作『DIGGER／ディガー』の公開を控えるジョン・グッドマン、ゲーム『The Last of Us Part II』でレブ役を演じたイアン・アレクサンダー、同作でアビー役を演じたローラ・ベイリーの3名だ。

グッドマンが演じるのは、「Heroes of the Highway（ハイウェイの英雄たち）」と自称するコンビの一人、ジョーイ役。アレクサンダーはその相棒パコ役を演じる。ベイリーは、宗教集団セラファイトの指導者の一人であるエリザベス役にキャスティングされている。

そのほか新キャストには、WLF（ワシントン解放戦線）の兵士ハンリー役でDCドラマ「ランタンズ」のジェイソン・リッター、セラファイトのメンバー役で『アルゴ』（2012）のクレア・デュヴァル、アビーの父ジェリー役で『アクアマン』シリーズのパトリック・ウィルソン、ヤラ役で「ブリジャートン家」のミシェル・マオ、レブ役で「スター・ウォーズ：スケルトン・クルー」のキリアナ・クラッター、ヤラとレブの母ミリアム役でリー・ジュン・リーが決定済み。さらに、シーズン2までマニー役を演じたダニー・ラミレスに代わり、トム・ホランド版『スパイダーマン』3部作のジョージ・レンデボーグ・Jr.が新たに同役を演じる。

シーズン2からは、メル役のアリエラ・ベアラー、オーウェン役のスペンサー・ロード、ノラ役のタティ・ガブリエルがシリーズレギュラーに昇格して続投。アビー役のケイトリン・デヴァーをはじめ、エリー役のベラ・ラムジー、ディーナ役のイザベラ・メルセード、トミー役のガブリエル・ルナのほか、WLFリーダーのアイザック役としてゲーム版でも同役を演じたジェフリー・ライトも続投する。

シーズン3では、「チェルノブイリ ―CHERNOBYL―」（2019）のクレイグ・メイジンが単独でショーランナーを務め、脚本・製作総指揮も担当する。シーズン2までは原作ゲームのクリエイティブ・ディレクターであるニール・ドラックマンと共同でショーランナーを務めていたが、ドラックマンはNaughty Dogでのゲーム開発などに注力するため、シーズン3を前にシリーズのクリエイティブ面から退いた。

「THE LAST OF US」シーズン3は2027年にHBOで放送・配信予定。シリーズの最終シーズンとなる可能性もある。

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