“令和の峰不二子” 阿部なつき26歳、デニムパンツ姿が「スタイル最高」「可愛すぎ」「あこがれる美しさ」とネット絶賛
モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、28日までにInstagramを更新。スタイル抜群のオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
阿部が投稿したのは京都のラグジュアリーリゾートホテル「Six Senses Kyoto」で撮影されたオフショット。写真にはZARAのノースリーブにYANUKのデニムパンツという装いで佇む姿が収められている。ファンからは「スタイル最高」「可愛すぎ」「あこがれる美しさ」などのコメントが寄せられた。
2023年7月に明石家さんまが『FNS27時間テレビ』（フジテレビ系）に出演した際、気になる女性10人の「ラブメイト10」として「ショート動画にたびたび出てくる女性」と紹介され話題を呼んだ阿部。
昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」Instagram（@i.am_natsuki_）、X（@_iam_natsuki）
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
阿部が投稿したのは京都のラグジュアリーリゾートホテル「Six Senses Kyoto」で撮影されたオフショット。写真にはZARAのノースリーブにYANUKのデニムパンツという装いで佇む姿が収められている。ファンからは「スタイル最高」「可愛すぎ」「あこがれる美しさ」などのコメントが寄せられた。
昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」Instagram（@i.am_natsuki_）、X（@_iam_natsuki）