阿部なつき、ソロショット　※「阿部なつき」Instagram

写真拡大

　モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、28日までにInstagramを更新。スタイル抜群のオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。

【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」　真っ赤な“水着姿”も（19枚）

　阿部が投稿したのは京都のラグジュアリーリゾートホテル「Six Senses Kyoto」で撮影されたオフショット。写真にはZARAのノースリーブにYANUKのデニムパンツという装いで佇む姿が収められている。ファンからは「スタイル最高」「可愛すぎ」「あこがれる美しさ」などのコメントが寄せられた。

　2023年7月に明石家さんまが『FNS27時間テレビ』（フジテレビ系）に出演した際、気になる女性10人の「ラブメイト10」として「ショート動画にたびたび出てくる女性」と紹介され話題を呼んだ阿部。

　昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。

引用：「阿部なつき」Instagram（@i.am_natsuki_）、X（@_iam_natsuki）