山下幸輝、姉・山下ナオと姉弟初共演 父が監督・山下家全員で描く家族の物語【本人コメント】
【モデルプレス＝2026/09/28】5人組ボーイズグループ・WILD BLUE（ワイルドブルー）の山下幸輝の父・山下俊二が監督を務める映画「（タイトル未定）」（2028年劇場公開予定）の製作が決定。息子の幸輝と娘の山下ナオが姉弟初共演する。
【写真】映画監督デビューを果たす24歳イケメン俳優の父
この度、「前橋フィルムプロジェクト」の一環として、短編映画制作プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS』の特別編『MIRRORLIAR FILMS 前橋』の製作が決定。2027年1月から3月にかけて群馬県前橋市内で2本の短編映画を制作。2028年に劇場での公開を予定している。
1作品目の監督は、ドラマ「御上先生」（2025／TBS）や「告白-25年目の秘密-」（2026／NTV）、映画『映画 WIND BREAKER／ウィンドブレーカー』（2025）など俳優として活躍する傍ら、ボーイズグループ「WILD BLUE」のリーダーとして音楽面でも活躍する幸輝の父、山下俊二が務める。脚本を山下家全員で担当し、出演者は幸輝と、俳優の山下ナオ。姉弟初共演となる本作では、家族のため会社員として定年まで働いた父の夢である映画監督を山下家全員でバックアップ、今回念願の監督挑戦が実現した。
また、山下家による映画制作の過程を追った、吉村美雲監督によるドキュメンタリー作品を制作。2028年に2本の短編映画とあわせて前橋市で先行上映を行い、その後、配信を予定している。
「前橋フィルムプロジェクト」は、映画制作を通じて前橋市の魅力を発信するとともに、市民、企業、学生など、さまざまな人が映画づくりに関わり、新たな挑戦や交流が生まれることを目指す取り組み。2020年より始動した、伊藤主税、阿部進之介、山田孝之らがプロデュースする『MIRRORLIAR FILMS』（ミラーライアーフィルムズ）は、メジャーとインディーズを超えた多彩なクリエイターによる短編映画制作プロジェクト。Season1～8において俳優、映画監督、漫画家、ミュージシャンらが監督した58本の短編映画を劇場公開した。
Season5からは「企業版ふるさと納税」の制度も活用し、全国の地域と連携しながら、映画を起点とした地域活性や社会貢献にも取り組んでいる。2024年には秋田市との取り組みが評価され、内閣府特命担当大臣表彰を受けた。全国各地で映画を生み出してきた『MIRRORLIAR FILMS』が、今回、前橋市を舞台に2作品を制作する。（modelpress編集部）
かつて映画監督を夢見ていた俊二。しかし夢は叶わず、映画への思いを胸の奥にしまって夫として父として生きてきた。そんな俊二に、若き日の自分から届いた「映画は撮れていますか？」という手紙。叶えられなかった夢と、家族との日々を振り返りながら、過去の自分へ返事を綴っていく。時を超えた自分自身との対話を通して、夢とは何か、人生で本当に大切なものとは何かを見つめ直す、父親と家族の物語。
・監督 山下俊二コメント
息子から、映画を作ってみないか？と言われ、最初は、え？どういうこと？という感じでした。息子を通じてプロデューサーさんを紹介してもらい、話をしていく中で、素人の自分でも映画を作れるのか、、と思いました。どういうふうになっていくのかわからなかったので不安も大きかったですが、『最初で最後、、やってやろう』という前向きな気持ちになってきました。
15分の物語の中で、観ていただいたみなさんに「楽しかった」「おもしろかった」と思っていただける映画を作りたいと思っています。妥協しない映画を作りたいです。
・息子 山下幸輝コメント
お父さんがずっと持ち続けていた「映画を撮りたい」という夢を家族みんなで叶える事ができてすごく嬉しい気持ちでいっぱいです。そしてこのような特別な機会を与えてくださった関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。
お父さんが映画を制作するこの過程をすごく悩みながらも楽しんでいてその姿を見てなにかドキドキします。なにを始めるのも年齢とか関係ないんだなー
子供のようにずっとドキドキワクワクしながら今回の作品を山下家一同でつくれたらなと思っております。
・娘 山下ナオコメント
寡黙な父、明るい母、父似の弟という家族は、私の揺るぎない土台でありエネルギーです。普段はあまり内面を語らない父が、監督として映画を撮り家族を描くと聞いた時は、なんだか不思議で実感が湧かない反面、どんな風に描かれるのか楽しみです。
父の初監督作品に、家族としてだけでなく一俳優として関われること、そして父の夢の一部に弟の幸輝と俳優として名前を並べられることをとても幸せに感じています。家族だからこそ見える視点と俳優ならではの表現力を大切に、この作品と真摯に向き合っていきたいです。
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【写真】映画監督デビューを果たす24歳イケメン俳優の父
◆山下幸輝の父が監督 姉・山下ナオの姉弟初共演で描く家族の物語
この度、「前橋フィルムプロジェクト」の一環として、短編映画制作プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS』の特別編『MIRRORLIAR FILMS 前橋』の製作が決定。2027年1月から3月にかけて群馬県前橋市内で2本の短編映画を制作。2028年に劇場での公開を予定している。
また、山下家による映画制作の過程を追った、吉村美雲監督によるドキュメンタリー作品を制作。2028年に2本の短編映画とあわせて前橋市で先行上映を行い、その後、配信を予定している。
◆「前橋フィルムプロジェクト」
「前橋フィルムプロジェクト」は、映画制作を通じて前橋市の魅力を発信するとともに、市民、企業、学生など、さまざまな人が映画づくりに関わり、新たな挑戦や交流が生まれることを目指す取り組み。2020年より始動した、伊藤主税、阿部進之介、山田孝之らがプロデュースする『MIRRORLIAR FILMS』（ミラーライアーフィルムズ）は、メジャーとインディーズを超えた多彩なクリエイターによる短編映画制作プロジェクト。Season1～8において俳優、映画監督、漫画家、ミュージシャンらが監督した58本の短編映画を劇場公開した。
Season5からは「企業版ふるさと納税」の制度も活用し、全国の地域と連携しながら、映画を起点とした地域活性や社会貢献にも取り組んでいる。2024年には秋田市との取り組みが評価され、内閣府特命担当大臣表彰を受けた。全国各地で映画を生み出してきた『MIRRORLIAR FILMS』が、今回、前橋市を舞台に2作品を制作する。（modelpress編集部）
◆山下俊二監督作品イントロダクション
かつて映画監督を夢見ていた俊二。しかし夢は叶わず、映画への思いを胸の奥にしまって夫として父として生きてきた。そんな俊二に、若き日の自分から届いた「映画は撮れていますか？」という手紙。叶えられなかった夢と、家族との日々を振り返りながら、過去の自分へ返事を綴っていく。時を超えた自分自身との対話を通して、夢とは何か、人生で本当に大切なものとは何かを見つめ直す、父親と家族の物語。
◆コメント
・監督 山下俊二コメント
息子から、映画を作ってみないか？と言われ、最初は、え？どういうこと？という感じでした。息子を通じてプロデューサーさんを紹介してもらい、話をしていく中で、素人の自分でも映画を作れるのか、、と思いました。どういうふうになっていくのかわからなかったので不安も大きかったですが、『最初で最後、、やってやろう』という前向きな気持ちになってきました。
15分の物語の中で、観ていただいたみなさんに「楽しかった」「おもしろかった」と思っていただける映画を作りたいと思っています。妥協しない映画を作りたいです。
・息子 山下幸輝コメント
お父さんがずっと持ち続けていた「映画を撮りたい」という夢を家族みんなで叶える事ができてすごく嬉しい気持ちでいっぱいです。そしてこのような特別な機会を与えてくださった関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。
お父さんが映画を制作するこの過程をすごく悩みながらも楽しんでいてその姿を見てなにかドキドキします。なにを始めるのも年齢とか関係ないんだなー
子供のようにずっとドキドキワクワクしながら今回の作品を山下家一同でつくれたらなと思っております。
・娘 山下ナオコメント
寡黙な父、明るい母、父似の弟という家族は、私の揺るぎない土台でありエネルギーです。普段はあまり内面を語らない父が、監督として映画を撮り家族を描くと聞いた時は、なんだか不思議で実感が湧かない反面、どんな風に描かれるのか楽しみです。
父の初監督作品に、家族としてだけでなく一俳優として関われること、そして父の夢の一部に弟の幸輝と俳優として名前を並べられることをとても幸せに感じています。家族だからこそ見える視点と俳優ならではの表現力を大切に、この作品と真摯に向き合っていきたいです。
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