『ブラッサム』初回冒頭1分で2人の大物女優が共演！ ネット興奮「画面がゴージャス」「キャストが豪華すぎん？」
石橋静河が主演する連続テレビ小説『ブラッサム』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第1週「私の父、私の母」（第1回）が28日に放送され、冒頭で2人の大物女優による共演シーンが映し出されると、ネット上には「圧倒的な信頼感」「ゴージャス」「いきなりキャストが豪華すぎん？」などの声が相次いだ。
【写真】番組スタート直後に登場した大物女優
第115作目にしてNHK大阪放送局制作50作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。幼い頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、苦難の中でも“幸せのかけら”を見つけ、常に人々の背中を押し続ける主人公・葉野珠（石橋）の姿を活写する。
第1回冒頭の舞台は、1982年の東京・青山。人気作家となった珠が原稿を執筆している。着物姿で机に向かいながら、原稿用紙にエンピツを走らせる珠。彼女の部屋の外では、秘書の藤川優子（松たか子）が待機している。
優子は時計に目をやると「先生」と言いながら珠の部屋のふすまを開ける。優子が笑顔で「おはようございます」と挨拶すると、珠は原稿を書きながら「おはよう優子ちゃん。どうしたのよ」と応える。これに優子が「そろそろお時間です」とつぶやくと、珠は「あ、岩国行くんだった…」とポツリ。
しかし珠は「ちょ…ちょっと待ってて」と言いながら、夢中でエンピツを走らせる。そんな珠を見つめながら優子は「どうしても書かずにおれないんですね」と語りかける。すると珠も原稿を書きながら「毎日書く。それが大事」と話すのだった。
番組スタートから1分足らずで珠役の加賀と優子役の松の共演シーンが描かれると、ネット上には「開始1分でえらい豪華だな」「初手でこの2人とか凄いわ」「圧倒的な信頼感」「画面がゴージャス」「いきなりキャストが豪華すぎん？ 掴みはOKすぎる!!」といった反響が集まっていた。
【写真】番組スタート直後に登場した大物女優
第115作目にしてNHK大阪放送局制作50作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。幼い頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、苦難の中でも“幸せのかけら”を見つけ、常に人々の背中を押し続ける主人公・葉野珠（石橋）の姿を活写する。
優子は時計に目をやると「先生」と言いながら珠の部屋のふすまを開ける。優子が笑顔で「おはようございます」と挨拶すると、珠は原稿を書きながら「おはよう優子ちゃん。どうしたのよ」と応える。これに優子が「そろそろお時間です」とつぶやくと、珠は「あ、岩国行くんだった…」とポツリ。
しかし珠は「ちょ…ちょっと待ってて」と言いながら、夢中でエンピツを走らせる。そんな珠を見つめながら優子は「どうしても書かずにおれないんですね」と語りかける。すると珠も原稿を書きながら「毎日書く。それが大事」と話すのだった。
番組スタートから1分足らずで珠役の加賀と優子役の松の共演シーンが描かれると、ネット上には「開始1分でえらい豪華だな」「初手でこの2人とか凄いわ」「圧倒的な信頼感」「画面がゴージャス」「いきなりキャストが豪華すぎん？ 掴みはOKすぎる!!」といった反響が集まっていた。