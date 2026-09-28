『ブラッサム』初回冒頭1分で2人の大物女優が共演！ ネット興奮「画面がゴージャス」「キャストが豪華すぎん？」

『ブラッサム』初回冒頭1分で2人の大物女優が共演！ ネット興奮「画面がゴージャス」「キャストが豪華すぎん？」