倉木麻衣、『名探偵コナン』テーマ曲に30曲提供！ 自身の持つギネス世界記録更新
歌手の倉木麻衣の新曲「愛で全部抱きしめて愛して」が、9月26日に放送されたTVアニメ『名探偵コナン』「茜色の千秋楽（初日）」からエンディングテーマとして起用された。これにより、倉木が「名探偵コナン」シリーズで担当したテーマソングは通算30曲となり、「同じアーティストによりうたわれたアニメシリーズのテーマソング最多数」として、自身が2017年に樹立したギネス世界記録を更新。27日、正式にギネス世界記録（TM）として認定された。
【写真】コナンくんと手ハート ギネス記録を更新した倉木麻衣
認定を受け、倉木は「30周年節目の記念すべき年に、私自身、歌で『名探偵コナン』を盛り上げさせていただいて幸せです。名探偵コナンのファンの皆さんが本当にあたたかくて、一緒に成長してきたなかでコナン愛が増えていって今日があるなと思っています。頑張ってきて良かったなという気持ちと、感謝の気持ちでいっぱいですし、みなさんとギネスをとれたのは誇りです」とコメントした。
倉木は2000年のTVアニメのエンディングテーマ「Secret of my heart」以来、26年にわたり、物語や登場人物に寄り添った数々の楽曲を手掛けてきた。
今月25日に放送された2時間SP「30号殺人事件」の主題歌「ハレルヤ」の29曲目に続いて、「愛で全部抱きしめて愛して」が記念すべき30曲目のテーマソングとなり、TVアニメ『名探偵コナン』放送30周年の節目の年に、記録更新の偉業を達成した。
また、これまで「名探偵コナン」のテーマソングとして発表された全30曲を収録したベストアルバム『倉木麻衣×名探偵コナン COLLABORATION BEST 30 ‐キミがいてくれたから、歌がある。‐』が11月11日に発売されることも決定。併せて、「倉木麻衣×名探偵コナン」特設サイトもオープンした。
“追憶の旋律‐メモリアル・メロディ‐”と題した本サイトでは、これまで倉木が「名探偵コナン」とともに紡いできた30作の歩みをたどることができる。
■倉木麻衣「愛で全部抱きしめて愛して」楽曲へのコメント
名探偵コナンの世界で表現されているメッセージの一つにもあるように、この世に生まれ、終わりがあるのなら、“すべてが愛である”ということに気づき、この世に生かされている奇跡に感謝し、すべてを抱きしめてみよう..という深くて大きな強さと愛を、記念すべき30周年の節目に、感謝と愛を込めて制作させていただきました。
【倉木麻衣の歴代コナン楽曲一覧】
曲名（オープニングテーマ［OP］ or エンディングテーマ［ED］：担当期間／劇場版 or スペシャル回タイアップ名）
■Secret of my heart（ED：2000年2月14日～2000年8月21日）
■Start in my life（ED：2001年1月8日～2001年5月7日）
■always（劇場版「名探偵コナン 天国へのカウントダウン」主題歌：2001年4月21日公開／ED：2001
年5月14日～2001年8月20日）
■Winter Bells（OP：2001年11月26日～2002年3月4日）
■Time after time ～花舞う街で～（劇場版「名探偵コナン 迷宮の十字路（クロスロード）」主題歌：2003
年4月19日公開）
■風のららら（OP：2003年1月20日～2003年8月18日）
■Growing of my heart（OP：2005年10月10日～2005年12月19日）
■白い雪（ED：2006年12月4日～2007年4月23日）
■一秒ごとに Love for you（OP：2008年6月16日～2008年9月8日）
■Revive（OP：2009年1月19日～2009年3月16日）
■PUZZLE（劇場版「名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）」主題歌：2009年4月18日公開）
■SUMMER TIME GONE（OP：2010年8月7日～2010年12月25日）
■Tomorrow is the last Time（ED：2010年9月18日～2010年12月25日）
■Your Best Friend（ED：2011年9月3日～2012年1月28日）
■恋に恋して（ED：2012年8月4日～2013年2月9日）
■TRY AGAIN（OP:2013年1月5日～2013年4月27日）
■無敵なハート（ED：2014年8月16日～2014年12月20日／金曜ロード SHOW！「名探偵コナン 江戸川コナン失踪事件～史上最悪の二日間～」挿入歌：2014年12月26日）
■DYNAMITE（OP：2014年11月1日～2015年4月11日／金曜ロード SHOW！「名探偵コナン
江戸川コナン失踪事件～史上最悪の二日間～」主題歌：2014年12月26日）
■SAWAGE☆LIFE（ED：2016年7月30日～2016年12月10日）
■YESTERDAY LOVE（ED：2016年12月17日～2017年6月24日）
■渡月橋 ～君 想ふ～（劇場版「名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）」主題歌：2017年4月15日公開／ED：2017年10月7日～2017年12月23日）
■薔薇色の人生（読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 名探偵コナン 2週連続 1 時間スペシャル「紅の修学旅行（鮮紅編・恋紅編）」オープニングテーマ：2019年1月5日～2019年1月12日／OP：2019年1月26日～2019年5月25日）
■きみと恋のままで終われない いつも夢のままじゃいられない（読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 名探偵コナン 2週連続 1 時間スペシャル「紅の修学旅行（恋紅編）」主題歌：2019年1月12日／ED：2019年1月26日～2019年8月17日）
■ZERO からハジメテ（OP：2021年3月6日～2021年9月25日）
■ベロニカ（ED：2021年8月28日～2021年11月27日）
■Unraveling Love ～少しの勇気～（OP：2023年10月28日～2024年12月28日）
■Y・u ＆ I（ED：2023年12月2日～2024年8月3日）
■TOWA ～永久に風に乗る～（ED：2026年1月10日～2026年5月30日）
■ハレルヤ（TV アニメ「名探偵コナン 30 号殺人事件」主題歌：2026年9月25日）
■愛で全部抱きしめて愛して（ED：2026年9月26日～）
認定を受け、倉木は「30周年節目の記念すべき年に、私自身、歌で『名探偵コナン』を盛り上げさせていただいて幸せです。名探偵コナンのファンの皆さんが本当にあたたかくて、一緒に成長してきたなかでコナン愛が増えていって今日があるなと思っています。頑張ってきて良かったなという気持ちと、感謝の気持ちでいっぱいですし、みなさんとギネスをとれたのは誇りです」とコメントした。
倉木は2000年のTVアニメのエンディングテーマ「Secret of my heart」以来、26年にわたり、物語や登場人物に寄り添った数々の楽曲を手掛けてきた。
今月25日に放送された2時間SP「30号殺人事件」の主題歌「ハレルヤ」の29曲目に続いて、「愛で全部抱きしめて愛して」が記念すべき30曲目のテーマソングとなり、TVアニメ『名探偵コナン』放送30周年の節目の年に、記録更新の偉業を達成した。
また、これまで「名探偵コナン」のテーマソングとして発表された全30曲を収録したベストアルバム『倉木麻衣×名探偵コナン COLLABORATION BEST 30 ‐キミがいてくれたから、歌がある。‐』が11月11日に発売されることも決定。併せて、「倉木麻衣×名探偵コナン」特設サイトもオープンした。
“追憶の旋律‐メモリアル・メロディ‐”と題した本サイトでは、これまで倉木が「名探偵コナン」とともに紡いできた30作の歩みをたどることができる。
■倉木麻衣「愛で全部抱きしめて愛して」楽曲へのコメント
名探偵コナンの世界で表現されているメッセージの一つにもあるように、この世に生まれ、終わりがあるのなら、“すべてが愛である”ということに気づき、この世に生かされている奇跡に感謝し、すべてを抱きしめてみよう..という深くて大きな強さと愛を、記念すべき30周年の節目に、感謝と愛を込めて制作させていただきました。
【倉木麻衣の歴代コナン楽曲一覧】
曲名（オープニングテーマ［OP］ or エンディングテーマ［ED］：担当期間／劇場版 or スペシャル回タイアップ名）
■Secret of my heart（ED：2000年2月14日～2000年8月21日）
■Start in my life（ED：2001年1月8日～2001年5月7日）
■always（劇場版「名探偵コナン 天国へのカウントダウン」主題歌：2001年4月21日公開／ED：2001
年5月14日～2001年8月20日）
■Winter Bells（OP：2001年11月26日～2002年3月4日）
■Time after time ～花舞う街で～（劇場版「名探偵コナン 迷宮の十字路（クロスロード）」主題歌：2003
年4月19日公開）
■風のららら（OP：2003年1月20日～2003年8月18日）
■Growing of my heart（OP：2005年10月10日～2005年12月19日）
■白い雪（ED：2006年12月4日～2007年4月23日）
■一秒ごとに Love for you（OP：2008年6月16日～2008年9月8日）
■Revive（OP：2009年1月19日～2009年3月16日）
■PUZZLE（劇場版「名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）」主題歌：2009年4月18日公開）
■SUMMER TIME GONE（OP：2010年8月7日～2010年12月25日）
■Tomorrow is the last Time（ED：2010年9月18日～2010年12月25日）
■Your Best Friend（ED：2011年9月3日～2012年1月28日）
■恋に恋して（ED：2012年8月4日～2013年2月9日）
■TRY AGAIN（OP:2013年1月5日～2013年4月27日）
■無敵なハート（ED：2014年8月16日～2014年12月20日／金曜ロード SHOW！「名探偵コナン 江戸川コナン失踪事件～史上最悪の二日間～」挿入歌：2014年12月26日）
■DYNAMITE（OP：2014年11月1日～2015年4月11日／金曜ロード SHOW！「名探偵コナン
江戸川コナン失踪事件～史上最悪の二日間～」主題歌：2014年12月26日）
■SAWAGE☆LIFE（ED：2016年7月30日～2016年12月10日）
■YESTERDAY LOVE（ED：2016年12月17日～2017年6月24日）
■渡月橋 ～君 想ふ～（劇場版「名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）」主題歌：2017年4月15日公開／ED：2017年10月7日～2017年12月23日）
■薔薇色の人生（読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 名探偵コナン 2週連続 1 時間スペシャル「紅の修学旅行（鮮紅編・恋紅編）」オープニングテーマ：2019年1月5日～2019年1月12日／OP：2019年1月26日～2019年5月25日）
■きみと恋のままで終われない いつも夢のままじゃいられない（読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 名探偵コナン 2週連続 1 時間スペシャル「紅の修学旅行（恋紅編）」主題歌：2019年1月12日／ED：2019年1月26日～2019年8月17日）
■ZERO からハジメテ（OP：2021年3月6日～2021年9月25日）
■ベロニカ（ED：2021年8月28日～2021年11月27日）
■Unraveling Love ～少しの勇気～（OP：2023年10月28日～2024年12月28日）
■Y・u ＆ I（ED：2023年12月2日～2024年8月3日）
■TOWA ～永久に風に乗る～（ED：2026年1月10日～2026年5月30日）
■ハレルヤ（TV アニメ「名探偵コナン 30 号殺人事件」主題歌：2026年9月25日）
■愛で全部抱きしめて愛して（ED：2026年9月26日～）