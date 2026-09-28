【裏側密着】まいかぴ先生の生誕祭！医療系アイドルのライブ当日に密着
薬剤師兼タレントの菊池遥香が自身のYouTubeチャンネルで「【裏側密着】医療系アイドルのライブ当日」を公開しました。動画では、薬剤師兼タレントの菊池遥香が、医者アイドルであるまいかぴ先生の生誕祭ライブに密着し、ゲネプロから本番、特典会までの様子を届けています。
動画は、緊張した面持ちの菊池が会場入りし、ゲネプロが行われるシーンからスタートします。ステージでは、主役のまいかぴ先生をはじめ、しゅんしゅんクリニックPやニート医師「井たくま」、サンナンズ小菅などの医者芸人や、筋肉医局、医者で歌手のanriが次々とパフォーマンスを披露しました。本番前の舞台裏では、サプライズ用のメッセージカードやケーキの準備が進められ、出演者たちの和気あいあいとした雰囲気が映し出されています。
本番を迎えると、熱気に包まれたステージの袖から、医療系アイドルたちが楽曲を披露する姿に密着。ライブ終盤には、観客と一体となってバースデーケーキを贈るサプライズが行われました。
個性豊かな医療系アイドルたちの熱気あるライブの裏側は、見ごたえ十分の内容です。彼女たちのユニークな世界観に触れてみてはいかがでしょうか。
動画は、緊張した面持ちの菊池が会場入りし、ゲネプロが行われるシーンからスタートします。ステージでは、主役のまいかぴ先生をはじめ、しゅんしゅんクリニックPやニート医師「井たくま」、サンナンズ小菅などの医者芸人や、筋肉医局、医者で歌手のanriが次々とパフォーマンスを披露しました。本番前の舞台裏では、サプライズ用のメッセージカードやケーキの準備が進められ、出演者たちの和気あいあいとした雰囲気が映し出されています。
本番を迎えると、熱気に包まれたステージの袖から、医療系アイドルたちが楽曲を披露する姿に密着。ライブ終盤には、観客と一体となってバースデーケーキを贈るサプライズが行われました。
個性豊かな医療系アイドルたちの熱気あるライブの裏側は、見ごたえ十分の内容です。彼女たちのユニークな世界観に触れてみてはいかがでしょうか。
関連記事もっと見る
チャンネル情報
菊池遥香/訪問薬剤師 東村山出身/タレント 薬剤師の価値を広めたい。 薬剤師をもっと身近に感じて貰うために。
youtube.com/@彼女は薬剤師 YouTube