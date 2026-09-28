明日の『ブラッサム』幼い“珠”村上蘭、継母“リョウ”国仲涼子にある思いを打ち明ける
石橋静河が主演する連続テレビ小説『ブラッサム』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第1週「私の父、私の母」（第2回）が9月29日に放送される。
【写真】渡部篤郎が主人公の父・清治を演じる『ブラッサム』第2回より
第115作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。幼い頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、苦難の中でも“幸せのかけら”を見つけ、常に人々の背中を押し続けた主人公・葉野珠（石橋）の姿を活写。人気作家となった1980年代の珠を加賀まりこが演じる。
■第2回あらすじ
尋常小学校に通う葉野珠（村上蘭）は、綴り方の授業で「父について」の作文をするよう宿題に出され、困惑する。家では、清治（渡部篤郎）に羽織を準備していなかったことを叱責され、罰として蔵に一晩閉じ込められる。
しかし、ある理由で蔵は珠にとって天国のような場所でもあった。夜中、珠のことを心配した継母・リョウ（国仲涼子）が清治に内緒で蔵へ様子を見に来る。そして、その二人きりの時に、珠はリョウにある思いを打ち明ける。
連続テレビ小説『ブラッサム』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】渡部篤郎が主人公の父・清治を演じる『ブラッサム』第2回より
第115作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。幼い頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、苦難の中でも“幸せのかけら”を見つけ、常に人々の背中を押し続けた主人公・葉野珠（石橋）の姿を活写。人気作家となった1980年代の珠を加賀まりこが演じる。
尋常小学校に通う葉野珠（村上蘭）は、綴り方の授業で「父について」の作文をするよう宿題に出され、困惑する。家では、清治（渡部篤郎）に羽織を準備していなかったことを叱責され、罰として蔵に一晩閉じ込められる。
しかし、ある理由で蔵は珠にとって天国のような場所でもあった。夜中、珠のことを心配した継母・リョウ（国仲涼子）が清治に内緒で蔵へ様子を見に来る。そして、その二人きりの時に、珠はリョウにある思いを打ち明ける。
連続テレビ小説『ブラッサム』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。