リモート会議中に降りかかったわんちゃんのハプニングの光景が、再生回数61万回を超えて笑顔を届けることに。

思わずクスッと笑ってしまうその光景には、「うちの犬も帽子つけるとこうなる時ありますｗ」「会議中は辛い（笑）」と、たくさんの反応が寄せられることとなりました。

【動画：リモート会議中、ふと『犬が静かだな』と思ったので確認した結果→まさかの『ハプニング』】

リモート会議中、つなちゃんが静かだった理由は…

TikTokアカウント『つな』に投稿されて温かい笑いを届けることになったのは、ミニチュアシュナウザーの『つなちゃん』に降りかかったハプニングの光景。

ある日、リモート会議をしていた飼い主さんは、つなちゃんが静かだったことに気がついたそう。

そこで、リモート中の画面から目を離して部屋の中を見てみると…なんとそこには、部屋の隅で動かなくなっているつなちゃんの姿が！どうやら、お洋服のフードが顔にかかってしまい、前が見えなくなってしまったようです。

いつもならすぐに助けに向かう飼い主さんですが、この時はリモート会議中。そこで席を外すのが難しかった飼い主さんは、おやつをつなちゃんの近くに投げて、つなちゃんの方から飼い主さんのところへ来てもらうよう誘導することに。

そんな飼い主さんの機転によって、見事飼い主さんのところまでたどり着けたつなちゃん。

つなちゃんにとってはドキドキのハプニングだったものの、その光景には「つなちゃん、ドンマイｗ」「うちのシュナウザーも目が見えないとフリーズしますｗ」「実家の子は、この状態で尻尾振りながら人の足に頭ぶつけたりしてたｗ」と、温かな笑いが寄せられることとなったのでした。

好みじゃないお洋服を見せられた時は…『拒否！』

そんな可愛らしいハプニングに見舞われたつなちゃん。普段はおしゃれなお洋服や可愛いお洋服を着せてもらっていますが、時にはあまり好みではないお洋服にも当たってしまうそう。

そんな時は…お部屋の隅で断固拒否！背中を向けて、絶対に着ないという強い意思を見せるのだとか。

しかし、寒い時期にそのまま外に出ては風邪を引いてしまうかもしれません。そこで飼い主さんがなんとかつなちゃんにお洋服を着せてみたところ…つなちゃんからは、一目で分かるほど落ち込んでいる空気が漂っていたそう。

好みではないお洋服を着せられて哀愁たっぷりなつなちゃんの姿に、どこか愛らしさを感じてしまいます。

TikTokアカウント『つな』では、そんなつなちゃんの思わずクスッと笑ってしまうハプニングや、飼い主さんとの楽しい日常風景が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「つな」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。