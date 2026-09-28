みんなでお散歩をしていた時のこと。体重26キロもある大型犬がひとりだけ疲れて駄々をこね始めたため、パパが抱っこして歩くことに……。その様子がSNSに投稿されると、「まだ自分が仔犬だと思ってそうｗ」「1番体力ありそうですけど！」といった声が寄せられました！

【動画：26キロの大型犬が『疲れて歩かなくなった』結果→仕方なく抱っこして…自分の大きさを理解していない光景】

Threadsアカウント「@rudi_1224_」さまに投稿されたのは、ある日の散歩の様子です。

この日はみんなで散歩を楽しんでいたそうですが、投稿者さまの愛犬「ルディ」くんは途中で疲れてしまったそうで、歩かなくなってしまったのだとか！

駄々をこねて歩かなくなってしまったルディくんに観念したパパさんは……

26キロも体重のあるルディくんを抱っこして歩くことに！抱っこしてもらったルディくんはニッコニコな表情でご満悦。

️嬉しそうな表情が大反響

その後も歩こうとしないルディくんを抱っこしながら散歩することになったというパパさん。もしかするとルディくん、自分の体の大きさをわかっていないのかもしれませんね（笑）

そんなルディくんの様子は、Threadsに投稿されると大反響！「かわいい♡けど、重そう！」「甘えん坊すぎる♡」「とっても嬉しそうなお顔で笑」といった声が寄せられました！

そんなルディくんの賑やかで可愛らしい日常は、Threadsアカウント「@rudi_1224_」さまにて発信されています。

ルディくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「@rudi_1224_」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。