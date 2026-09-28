松本明子、別人のように“激変” ネット衝撃「誰かと思った」「スーパーモデルさん」
タレントの松本明子が28日までにInstagramを更新。激変した姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】松本明子、激変ショット イケメン息子との2ショットも（全5枚）
松本明子は、1982年にオーディション番組『スター誕生！』（日本テレビ系）チャンピオン大会で合格し、翌年に歌手デビュー。バラエティ『DAISUKI！』（日本テレビ系）や『進め！電波少年』（日本テレビ系）などに出演。1998年に俳優の本宮泰風と結婚、2000年に男児を出産している。
この日は「イタリアのラグジュアリーカーブランド「マセラティ」のガルウィング・スーパーカーと、いつもとは違う雰囲気で撮影をしました！スポーティ＆エレガント！」と明かし、ラグジュアリーな写真を公開。
ブラックのロングワンピースをまとった松本は、レッドのリップと力強い目元が印象的なメイクで、強め美女にイメチェン。イエローのスーパーカーを背に、エレガント＆クールさを兼ね備えた姿を披露している。
そんな松本の姿にファンからは「美しすぎる」「誰かと思った」「スーパーモデルさん」「う、う、うつくしい！！」「素敵なマダム」など驚きの声が寄せられている。
引用：「松本明子」Instagram（@akkotongattelne）
【写真】松本明子、激変ショット イケメン息子との2ショットも（全5枚）
松本明子は、1982年にオーディション番組『スター誕生！』（日本テレビ系）チャンピオン大会で合格し、翌年に歌手デビュー。バラエティ『DAISUKI！』（日本テレビ系）や『進め！電波少年』（日本テレビ系）などに出演。1998年に俳優の本宮泰風と結婚、2000年に男児を出産している。
ブラックのロングワンピースをまとった松本は、レッドのリップと力強い目元が印象的なメイクで、強め美女にイメチェン。イエローのスーパーカーを背に、エレガント＆クールさを兼ね備えた姿を披露している。
そんな松本の姿にファンからは「美しすぎる」「誰かと思った」「スーパーモデルさん」「う、う、うつくしい！！」「素敵なマダム」など驚きの声が寄せられている。
引用：「松本明子」Instagram（@akkotongattelne）