ホロライブ・角巻わため、新人デビューで“卒メン”の言葉を思い出す「会長さすがだな」「先輩が凄いから新人も凄い」
「ホロライブ」所属Vtuber・角巻わためさんが、28日までにチャンネルを更新。先日デビューした新人ユニット『アソビ★まわり隊！』の感想や、元同期の発言を語り反響が集まっている。
【動画】新人のデビューで元ホロメン“会長”の言葉を思い出すわためさん（56：18ごろ）
26日に行われた雑談配信にて、わためさんは『アソビ★まわり隊！』のデビュー配信について「ビジュアルが進化してるしみんな初々しくてかわいかった」「英語できる子多くてすごい」など感想をコメント。
同ユニットのデビュー配信は同接10万を超えており、メンバーの宙科そぴあさんが博士号持ちであることや、百灯キョーコさんのプロ並みなFPSスキルなども話題になっている。
そんなすごい後輩が入ってきた現状に、わためさんは元ホロメン・桐生ココ（2021年卒業）さんの言葉「自分がデビューしたときより次にデビューした子のほうが見られているのは、繁栄してるってことだからいいことなんだよ」を思い出したようで、「確かに。自分たちも誇らしい」と感心していた。
ココさんが残したこの言葉にはファンからも「会長さすがだな」「先輩が凄いから新人も凄い」「卒業してもなお、永遠に湧き出てくる凄さ。ココ会長、ほんとに何者だったんだ」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Watame Ch. 角巻わため」
【動画】新人のデビューで元ホロメン“会長”の言葉を思い出すわためさん（56：18ごろ）
26日に行われた雑談配信にて、わためさんは『アソビ★まわり隊！』のデビュー配信について「ビジュアルが進化してるしみんな初々しくてかわいかった」「英語できる子多くてすごい」など感想をコメント。
そんなすごい後輩が入ってきた現状に、わためさんは元ホロメン・桐生ココ（2021年卒業）さんの言葉「自分がデビューしたときより次にデビューした子のほうが見られているのは、繁栄してるってことだからいいことなんだよ」を思い出したようで、「確かに。自分たちも誇らしい」と感心していた。
ココさんが残したこの言葉にはファンからも「会長さすがだな」「先輩が凄いから新人も凄い」「卒業してもなお、永遠に湧き出てくる凄さ。ココ会長、ほんとに何者だったんだ」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Watame Ch. 角巻わため」