えなこ、“ギャル忍者”コスにファン驚き「え、履いてる？」「破壊力がすごすぎる」
コスプレイヤーでグラビアでも活躍するえなこが28日までにInstagramを更新。「東京ゲームショウ2026」で披露したコスプレに、ファンから「さすがえなこりん」「破壊力抜群」と話題を集めている。
【写真】「え、履いてる？」 えなこ、破壊力抜群の“ギャル忍者”コスなど（全8枚）
えなこは、コスプレイヤーとして雑誌グラビアや写真集出版を手がけるほか、モデル、声優、タレントとしても活躍。2019年には衣装ブランド「Par la magie ‐パルラマジ‐」を立ち上げ、翌2020年には内閣府のクールジャパン・アンバサダーに任命された。
この日は「東京ゲームショウ2026」に出演した際のコスプレ姿をInstagramで公開。『ペルソナ４ リバイバル』の久慈川りせのアイドル衣装や、『シャングリラ・フロンティア』のオイカッツォなど、さまざまなキャラクターになりきった姿を披露した。
中でも大きな注目を集めたのが、『MIRESI：視えない未来』のイツカのコスプレだ。えなこは「今年もギャル忍者！イツカちゃんのコスプレをしたよ」とコメント。ピンクの忍者衣装にホワイトの網タイツを合わせたコスプレ姿で、抜群のスタイルを見せつけた。
この投稿には、「レベルが違う」「超きわどい」「これは見ていいの？」「おしりのラインまで美しい」「え、履いてる？」「破壊力がすごすぎる」など、ファンから絶賛の声が相次いでいる。
引用：「えなこ」Instagram（@enakorin）
【写真】「え、履いてる？」 えなこ、破壊力抜群の“ギャル忍者”コスなど（全8枚）
えなこは、コスプレイヤーとして雑誌グラビアや写真集出版を手がけるほか、モデル、声優、タレントとしても活躍。2019年には衣装ブランド「Par la magie ‐パルラマジ‐」を立ち上げ、翌2020年には内閣府のクールジャパン・アンバサダーに任命された。
中でも大きな注目を集めたのが、『MIRESI：視えない未来』のイツカのコスプレだ。えなこは「今年もギャル忍者！イツカちゃんのコスプレをしたよ」とコメント。ピンクの忍者衣装にホワイトの網タイツを合わせたコスプレ姿で、抜群のスタイルを見せつけた。
この投稿には、「レベルが違う」「超きわどい」「これは見ていいの？」「おしりのラインまで美しい」「え、履いてる？」「破壊力がすごすぎる」など、ファンから絶賛の声が相次いでいる。
引用：「えなこ」Instagram（@enakorin）