「社会人選手の日本を相手に…」雪辱を果たして5連覇も韓国メディアはやや控えめ「0-5敗戦を忘れさせるほどの快勝とはならなかった」【アジア大会】

日本は 韓国 に決勝で敗れ、32年ぶりのアジア制覇はならなかった(C)Getty Images

また、8回の勝ち越し点が入ったシーンでは、「キム・ドヨン、ムン・ボギョンの適時打が試合を決定付けた」などと振り返った。

一方、『スターニュース』は、「韓国野球、紆余曲折の末にアジア大会金メダル…『社会人代表』日本を3-1で振り切り5連覇」と銘打ったトピックを配信。スーパーラウンド初戦での敗戦を強調しながら、「社会人野球の選手で構成された日本を相手に、最後の日韓戦では勝利を収めた」と報じた。

さらに、「最終的には表彰台の頂点に立ったものの、スーパーラウンドでの0-5敗戦を完全に忘れさせるほどの快勝とはならなかった」として、やや控えめに自国の勝利を称えている。

韓国は決勝で白星を掴み5連覇まで辿り着くも、大会を通して、日本野球のレベルの高さを見せつけられ苦しみ抜いた末の悲願達成だった。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]