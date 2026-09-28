「社会人選手の日本を相手に…」雪辱を果たして5連覇も韓国メディアはやや控えめ「0-5敗戦を忘れさせるほどの快勝とはならなかった」【アジア大会】
日本は韓国に決勝で敗れ、32年ぶりのアジア制覇はならなかった(C)Getty Images
最後の一戦で“宿願”を果たした。
愛知・名古屋アジア大会の野球決勝が9月27日、豊橋市民球場で行われ、韓国が日本を3-1で破り、金メダルを獲得した。プロ選手を揃え今大会に臨んだ韓国は、社会人で構成された「侍ジャパン」にスーパーラウンド第1戦で、0-5のスコアで大敗を喫していた。並々ならぬ意気込みでこの決勝の舞台に立ち、再戦で日本を退け、5連覇を成し遂げている。
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7回まで1-1と接戦で進んだ試合は、韓国が8回二死一、三塁のチャンスにキム・ドヨンの内野安打で勝ち越すと、続くムン・ボギョンもセンターへ弾き返し、終盤での貴重な連打で2点をリード。その後、日本も8、9回に得点圏までランナーを進めるも、韓国救援陣の前にあと一本が出ず、3-1のままゲームセット。韓国が粘る日本を振り切り、試合を制した。
韓国国内では、試合終了直後より、この金メダル獲得のニュースを各メディアが扱っている。
スポーツサイト『OSEN』の決勝レポートでは、「歓喜の金メダル」と大々的に報じており、「韓国はスーパーラウンドの日本戦で喫した0-5の完敗の雪辱を果たし、2010年広州大会を皮切りに、2014年仁川、2018年ジャカルタ・パレンバン、2023年杭州、2026年愛知・名古屋と、アジア大会5大会連続の金メダルという偉業を成し遂げた」と伝えている。
また、8回の勝ち越し点が入ったシーンでは、「キム・ドヨン、ムン・ボギョンの適時打が試合を決定付けた」などと振り返った。
一方、『スターニュース』は、「韓国野球、紆余曲折の末にアジア大会金メダル…『社会人代表』日本を3-1で振り切り5連覇」と銘打ったトピックを配信。スーパーラウンド初戦での敗戦を強調しながら、「社会人野球の選手で構成された日本を相手に、最後の日韓戦では勝利を収めた」と報じた。
さらに、「最終的には表彰台の頂点に立ったものの、スーパーラウンドでの0-5敗戦を完全に忘れさせるほどの快勝とはならなかった」として、やや控えめに自国の勝利を称えている。
韓国は決勝で白星を掴み5連覇まで辿り着くも、大会を通して、日本野球のレベルの高さを見せつけられ苦しみ抜いた末の悲願達成だった。